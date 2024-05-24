獨／男撞爆一台Maybach　 親友又開一輛同款「陸上豪華遊艇」來接人

▲國道賓士邁巴赫挨撞，疑似同一車主傍晚再開一台接回陳姓駕駛回家壓驚。（圖／記者楊永盛攝）

記者楊永盛／苗栗報導

國道3號苗栗路段24日下午發生陳姓男子駕駛賓士Maybach（邁巴赫）遭撞毀意外，警方和拖吊業者面對千萬身價的豪華休旅車，處理起來都如履薄冰。意外的是，親友傍晚又開黑色的同款Maybach到警局，把陳姓駕駛接回家壓驚，讓目擊者無不瞠目結舌感嘆「車主到底多有錢，動不動就開千萬豪車趴趴走？」警方初步調查，認定肇事聯結車變換車道不當，駕駛恐面臨數百萬的天價賠償。

根據警方調查，陳姓男子24日下午駕白色賓士Maybach，疑似載著老闆自台北要返回嘉義，行經國3苗栗路段無端被聯結車碰撞，造成車身嚴重毀損。事後，拖吊車將側翻的豪華休旅車拖回國道後龍分隊，到了傍晚，疑似陳男的老闆就又開著同款黑色的賓士Maybach到場，將事故賓士Maybach和陳男接回嘉義。

▲國道賓士邁巴赫挨撞，警方調查確認紅色聯結車變換車道不當，必須扛起昂貴的賠償費。（圖／記者楊永盛攝）

據了解，由於白色賓士Maybach內部的安全氣囊幾乎都爆開，加上有全險，考量修理費用可能需數百萬，車主傾向直接報廢，再由保險公司向肇事駕駛索賠。

值得一提的是，賓士Maybach內裝極為奢華，享有「陸地上豪華遊艇」美譽，一個下午就在一場事故中，出現2台高檔休旅車，雖然都是懸掛租賃牌照，可能是車主用公司名義租用節稅，讓目擊者驚嘆和羨慕不已！

國道警方調查指出，肇事的營聯結車的許姓駕駛，因變換車道不當，擦撞中線車道李男駕駛的營半聯結車，致使聯結車又失控擦撞內側車道陳男駕駛的賓士Maybach，而後Maybach又撞擊內側護欄後側翻，佔據中線車道，造成陳男輕微擦傷，經酒測，3車駕駛酒測值皆為0。

▲國道賓士邁巴赫挨撞，警方對3名駕駛實施酒測，確認都沒有酒駕。（圖／記者楊永盛攝）

警方呼籲用路人，「變換車道不當」為高速公路事故常見的肇事因素，除處罰新臺幣3,000至6,000元，若因而肇事致人重傷或死亡，亦將吊扣或吊銷駕照，駕駛變換車道時應先使用方向燈提醒鄰車，確認後視鏡死角及安全間距，再開始變換。