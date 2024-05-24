　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／男撞爆一台Maybach　 親友又開一輛同款「陸上豪華遊艇」來接人

▲國道賓士邁巴赫挨撞，親友再開一台接回壓驚。（圖／記者楊永盛攝）

▲國道賓士邁巴赫挨撞，疑似同一車主傍晚再開一台接回陳姓駕駛回家壓驚。（圖／記者楊永盛攝）

記者楊永盛／苗栗報導

國道3號苗栗路段24日下午發生陳姓男子駕駛賓士Maybach（邁巴赫）遭撞毀意外，警方和拖吊業者面對千萬身價的豪華休旅車，處理起來都如履薄冰。意外的是，親友傍晚又開黑色的同款Maybach到警局，把陳姓駕駛接回家壓驚，讓目擊者無不瞠目結舌感嘆「車主到底多有錢，動不動就開千萬豪車趴趴走？」警方初步調查，認定肇事聯結車變換車道不當，駕駛恐面臨數百萬的天價賠償。

根據警方調查，陳姓男子24日下午駕白色賓士Maybach，疑似載著老闆自台北要返回嘉義，行經國3苗栗路段無端被聯結車碰撞，造成車身嚴重毀損。事後，拖吊車將側翻的豪華休旅車拖回國道後龍分隊，到了傍晚，疑似陳男的老闆就又開著同款黑色的賓士Maybach到場，將事故賓士Maybach和陳男接回嘉義。

▲國道賓士邁巴赫挨撞，親友再開一台接回壓驚。（圖／記者楊永盛攝）

▲國道賓士邁巴赫挨撞，警方調查確認紅色聯結車變換車道不當，必須扛起昂貴的賠償費。（圖／記者楊永盛攝）

據了解，由於白色賓士Maybach內部的安全氣囊幾乎都爆開，加上有全險，考量修理費用可能需數百萬，車主傾向直接報廢，再由保險公司向肇事駕駛索賠。

值得一提的是，賓士Maybach內裝極為奢華，享有「陸地上豪華遊艇」美譽，一個下午就在一場事故中，出現2台高檔休旅車，雖然都是懸掛租賃牌照，可能是車主用公司名義租用節稅，讓目擊者驚嘆和羨慕不已！

國道警方調查指出，肇事的營聯結車的許姓駕駛，因變換車道不當，擦撞中線車道李男駕駛的營半聯結車，致使聯結車又失控擦撞內側車道陳男駕駛的賓士Maybach，而後Maybach又撞擊內側護欄後側翻，佔據中線車道，造成陳男輕微擦傷，經酒測，3車駕駛酒測值皆為0。

▲國道賓士邁巴赫挨撞，親友再開一台接回壓驚。（圖／記者楊永盛攝）

▲國道賓士邁巴赫挨撞，警方對3名駕駛實施酒測，確認都沒有酒駕。（圖／記者楊永盛攝）

警方呼籲用路人，「變換車道不當」為高速公路事故常見的肇事因素，除處罰新臺幣3,000至6,000元，若因而肇事致人重傷或死亡，亦將吊扣或吊銷駕照，駕駛變換車道時應先使用方向燈提醒鄰車，確認後視鏡死角及安全間距，再開始變換。

ET快訊
長髮男跟高中生「變好朋友」！父被問出院揪健身回應了
陳沂早拍過大尺度寫真　裸身趴地「側乳＋美尻」全都露
獨／男撞爆一台Maybach　 親友又開一輛同款「陸上豪華遊
10萬人包圍立院　曹興誠：今天不抗爭明天會變畜牲
五月天阿信北京開唱喊：我們中國人　秒登熱搜
快訊／王世堅順口溜罵黃國昌寄生獸　藍委笑開懷、韓國瑜努力憋笑

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

長髮男跟高中生「變好朋友」！父被問出院揪健身回應了

獨／男撞爆一台Maybach　 親友又開一輛同款「陸上豪華遊艇」來接人

女員工到職第一天「辦公室內遭性侵」！胸前驗出老闆的DNA

台南鹽水兇殺案1死2傷　2男拿剪刀、水果刀互刺

愛莉莎莎對總統大選喊「做票」！新北地院裁定不罰　警不提抗告

竹南修路爆爭議！民宅樑柱遭「挖洞砍鋼筋」　包商：好心幫移水管

獨／千萬邁巴赫國道被撞翻！高速側滑100m...車主無傷卻超心痛

懸掛失竊車牌拒檢高速逃逸撞車　中壢警奮力追捕當場抓賊

賀軍翔招待所喝酒被控性侵女客　在場人士曝：兩人「互動親密」

貧戶欠健保費「廚房連爐子都沒有」　執行署伸援手幫申請補助

【空氣瀏海】空氣很多 瀏海不多XD

台中消防5猛男挑戰16蹲　穿25kg裝備展驚人腿力！

聲樂老師講評蕭敬騰　皺眉噘嘴→他非常棒

政大時裝週超狂！男學生創意扮鴕鳥走秀

大谷翔平被告知換代打　滿頭問號當場呆愣原地

小哈利畢業後飛上海「親妹接機抱緊緊」　遭伊能靜吐槽：平常只去看哈林演唱會XD

正面擋刀！中捷英勇黑衣男現身　還原現場：妻在旁邊我不能放手

聲樂老師評1998年周杰倫　聽唱腔：難預見會變大明星

拿寶可夢比喻讀書進化　講師幽默引導學生思考

中捷3刀男進看守所一夜難眠　怨身體檢查「怎麼會是這樣」

長髮男跟高中生「變好朋友」！父被問出院揪健身回應了

獨／男撞爆一台Maybach　 親友又開一輛同款「陸上豪華遊艇」來接人

女員工到職第一天「辦公室內遭性侵」！胸前驗出老闆的DNA

台南鹽水兇殺案1死2傷　2男拿剪刀、水果刀互刺

愛莉莎莎對總統大選喊「做票」！新北地院裁定不罰　警不提抗告

竹南修路爆爭議！民宅樑柱遭「挖洞砍鋼筋」　包商：好心幫移水管

獨／千萬邁巴赫國道被撞翻！高速側滑100m...車主無傷卻超心痛

懸掛失竊車牌拒檢高速逃逸撞車　中壢警奮力追捕當場抓賊

賀軍翔招待所喝酒被控性侵女客　在場人士曝：兩人「互動親密」

貧戶欠健保費「廚房連爐子都沒有」　執行署伸援手幫申請補助

好新鮮！董子恩生涯首次MVP就在大巨蛋　評價檸檬歌聲有妙答

沒讓樂天故意四壞奏效　吳東融振臂大吼：悶蠻久

國民黨場地「媒體比人多」1人舉國旗　青島東路、中山南路擠爆

快訊／輸球「地貼」成戰犯？　曹薰襄怒批：總冠軍的場地不該這樣

快訊／國防部偵獲62架次共機擾台　配合27艘共艦、海警船軍演

琳妲做奶頭粉嫩術「0業配」！　被拱驗貨羞喊：有沒有男生要去試？

草屯5層樓高垃圾山移除　許淑華：覓地興建焚化廠提升自主處理能力

勞力士「水鬼王」防水3900米好威　熱門度不若「水鬼」在於太霸氣

鋼龍還沒恢復去年水準　葉總談樂天故意保送策略

玉山盃／新竹市新教練新氣象　力保最少失分是最大重點

男友幹話連發挑釁貓　牠傻眼：遇到神經病

社會熱門新聞

快訊／賀軍翔住處遭搜索！北檢證實查扣手機

墾丁恐怖畢旅！5國中生「集體中邪」昏迷送醫

墾丁畢旅爆「國中生集體中邪」！警消還原現場

墾丁畢旅傳「集體中邪」！學校回應了

獨／女警被指下海崩潰爆瘦　痛哭：要怎麼做人

賀軍翔性侵女客人　赴朋友招待所喝酒出事

快訊／遭搜索原因曝！賀軍翔被酒店妹告妨害性自主

快訊／台南凶殺案！30歲男捅人再自戕　1命危2傷搶救中

前立委通緝犯病逝中國　「化成灰」仍無法返台

即／舔耳揉胸爆醜聞　宥勝一審判刑8月

畢旅傳集體中邪！師：學生覺得是看到那些

偵查隊長發文批黃明昭　處分申誡1次

畢旅傳中邪！6生凌晨急換房　校方將啟動輔導

即／去年遭酒店公關提告！ 　北檢查扣賀軍翔手機

更多熱門

相關新聞

苗栗拖板車載怪手　扯倒3根電線桿

苗栗拖板車載怪手　扯倒3根電線桿

苗栗縣銅鑼鄉今天（22日）上午發生拖板車載運怪手超高勾斷電纜線事故，釀成中華電信3根電線桿斷裂傾倒，電線垂落佔據約200公尺路面，道路交通中斷，幸好未造成人員傷亡。羅姓住戶說，聽到轟隆巨響時，一度誤以為又發生大地震，嚇壞全家人，趕緊衝出門時看到拖板車駕駛離開現場。警方事後循線查獲肇事的板車，正在釐清肇事責任和損失。

全國氣象站拼圖缺2塊　雲林古坑、苗栗後龍站今年底啟用

全國氣象站拼圖缺2塊　雲林古坑、苗栗後龍站今年底啟用

練習不喊苦！苗特啦啦隊世界奪金

練習不喊苦！苗特啦啦隊世界奪金

苗栗轎車自撞護欄側翻！引擎噴飛數公尺

苗栗轎車自撞護欄側翻！引擎噴飛數公尺

即／台61聯結車自撞護欄！車頭爛毀輪胎噴飛

即／台61聯結車自撞護欄！車頭爛毀輪胎噴飛

關鍵字：

賓士Maybach國3事故苗栗

讀者迴響

熱門新聞

快訊／賀軍翔住處遭搜索！北檢證實查扣手機

墾丁恐怖畢旅！5國中生「集體中邪」昏迷送醫

轉發台灣將回歸祖國　網讚1男星聰明

墾丁畢旅爆「國中生集體中邪」！警消還原現場

快訊／起義來歸？韓國瑜宣布59票贊成綠記名表決　藍委錯愕：怎麼可能

硬擠舒淇…森星疑「慘遭主辦除名」

墾丁畢旅傳「集體中邪」！學校回應了

獨／女警被指下海崩潰爆瘦　痛哭：要怎麼做人

賀軍翔性侵女客人　赴朋友招待所喝酒出事

快訊／遭搜索原因曝！賀軍翔被酒店妹告妨害性自主

陳沂加入SWAG「透紗內衣撩裙」

北捷博愛座阿伯「座位上舉牌」　內容全讚爆

快訊／賀軍翔經紀人不知情：他正在拍戲

快訊／台南凶殺案！30歲男捅人再自戕　1命危2傷搶救中

前立委通緝犯病逝中國　「化成灰」仍無法返台

更多

最夯影音

更多

【空氣瀏海】空氣很多 瀏海不多XD

台中消防5猛男挑戰16蹲　穿25kg裝備展驚人腿力！

聲樂老師講評蕭敬騰　皺眉噘嘴→他非常棒

政大時裝週超狂！男學生創意扮鴕鳥走秀

大谷翔平被告知換代打　滿頭問號當場呆愣原地

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面