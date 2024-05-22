苗栗拖板車載怪手「扯倒3根電線桿」　住戶嚇壞：以為又地震！

▲銅鑼鄉東田洋發生電纜線被超高的怪手勾斷，交通一度中斷。（圖／記者楊永盛攝）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣銅鑼鄉今天（22日）上午發生拖板車載運怪手超高勾斷電纜線事故，釀成中華電信3根電線桿斷裂傾倒，電線垂落佔據約200公尺路面，道路交通中斷，幸好未造成人員傷亡。羅姓住戶說，聽到轟隆巨響時，一度誤以為又發生大地震，嚇壞全家人，趕緊衝出門時看到拖板車駕駛離開現場。警方事後循線查獲肇事的板車，正在釐清肇事責任和損失。

▲銅鑼鄉東田洋發生電纜線被超高的怪手勾斷，導致電線，交通一度中斷。（圖／記者楊永盛攝）

警方調查，今天上午7時50分左右，一輛載運怪手的板車，沿著銅鑼村東田洋、國道1號銅鑼交流道東側引道下方的產業道路，由東往西、往市區方向行駛，因為怪手超高，勾到中華電信的電纜線，肇事司機沒發現，繼續往前行駛約200公尺，縱使羅姓住戶衝出家門高聲喊叫，板車仍開走。

羅姓住戶說，當時聽到硬物撞擊地面的轟隆巨響，差點以為又發生大地震，趕緊和妻子衝出屋外察看，就目擊門前3根電線桿自底部被扯斷，路面佈滿電纜線，而肇事的板車一度沒有停在現場，看到離譜景象，讓夫妻倆嚇壞了。

▲銅鑼鄉東田洋發生電纜線被超高的怪手勾斷，導致電線桿倒地，羅姓住戶一度以為發生地震。（圖／記者楊永盛攝）

▲銅鑼鄉東田洋發生電纜線被超高的怪手勾斷，3根電線桿被扯斷，交通一度中斷。（圖／記者楊永盛攝）

銅鑼鄉公所、警方和台電等單位陸續獲報到場了解，台電公司調查確認是中華電信電纜線被勾斷，事故地方未造成停電事故，詳細損失有待調查。苗栗警分局副分局長徐文明說，警方第一時間已循線查獲闖禍的板車司機，正在調查事故發生原因。