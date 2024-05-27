通緝犯拒盤查高速竄逃　闖紅燈逆向卡車陣...下車跑80米被壓制

▲通緝犯曾男假意配合警方盤查後，卻突然駕車加速逃逸。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

因毒品遭通緝的50歲曾姓男子，在停等紅綠燈時將寶馬轎車駛入機車停等區，巡邏員警見狀要配合停車盤查，但曾男右轉假意配合，卻突然加速竄逃，且為規避警方追緝，更高速逆向單行道，且不斷變車道和闖紅燈，直到陷入車陣中才棄車徒步逃跑，還跨越分隔島狂奔，僅逃跑約80公尺就被警網包圍制伏。

▲▼逃竄的曾男遇車陣，立刻棄車徒步逃逸。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局青溪派出所員警江桓瑜及洪紹華昨日13時執行取締酒駕勤務時，在桃園區民生路與中山路口發現一輛自小客停等紅燈時駛入機車停等區，員警請駕駛曾姓男子配合停車盤查勸導，曾男先是右轉假意配合，隨即油門猛踩突然加速逃逸。

▲曾男逃跑了約80公尺為警方制伏。（圖／桃園警分局提供）

員警立即尾隨並通報攔截，曾男為規避攔檢，竟高速逆向駛入單行道，且沿路不斷變換車道、闖越紅燈，嚴重危害其他用路人安全，警網迅速包圍，曾男逃逸約4公里後於三民路陷入路口車陣中，情急之下他棄車徒步逃逸，不顧危險跨越分隔島狂奔，但跑了約80公尺就被員警制伏，經查其因涉及毒品案遭發布通緝中，全案依法解送歸案，另交通違規部分依規定舉發。