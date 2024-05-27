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人資答應給46K...　OL拒絕其他公司「下秒突改成42K」

一名OL接到新公司的錄取電話，原本談好的薪水卻突然變卦。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲ 一名OL接到新公司的錄取電話，原本談好的薪水卻突然變卦。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

找工作要經過層層關卡，面試完還要等人資的電話通知。一名OL抱怨，原本薪水開46K，比她預期的高，所以立刻答應，但對方後來又變卦，調降成42K，因為已經拒絕別家公司，她只剩這間，因此很困擾。

原PO在《Dcard》討論區透露，前陣子收到公司錄取通知，她詢問對方是否可發信，得到的答案是「妳答應要來才會發信」，電話中告知月薪46K，完全超出她的預期，當下欣然答應，開始跑流程收到信件，也決定好了就職日。

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原PO提到，她面試的其他公司薪水大約落在41～43K，於是拒絕了對方，萬萬沒想到，後來又接到錄取公司的電話，告知高層想將薪資改為42K，問她是否還有意願報到。不過，因為她已經拒絕其他家公司，如今卻臨時說要改薪水，勞工局的說法是可以提告，但電話又很難舉證，讓她相當苦惱。

人資原本開46K，後來又改成42K。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲ 人資原本開46K，後來又改成42K。（示意圖／翻攝自pixabay）

貼文一出，網友紛紛留言奉勸：「沒有拿到正式offer都是假的」、「沒有白紙黑字之前都聽聽就好」、「建議繼續找，這家永久黑名單，第一次看到這種低級的伎倆」、「常用殺價手法」、「會用這種手法砍薪水的公司，除非你有急迫性財務狀況，不然一律不建議進去，不守誠信」。

事後原PO補充，因為其他公司都給了回覆的截止日，她只好趕快做決定，而後來錄取的公司打來告知薪資可以44K，「我目前先妥協，也同時看別的機會」。

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