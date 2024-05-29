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誇5國打詐！台中地檢署張時嘉　獲國際檢察官協會2024特別貢獻獎

▲臺中地檢署張時嘉檢察官榮獲國際檢察官協會2024年度特別貢獻獎 。（圖／最高檢察署提供）

▲台中地檢署檢察官張時嘉榮獲國際檢察官協會2024年度特別貢獻獎。（圖／最高檢察署提供）

記者陳崑福／台北報導

國際檢察官協會(下稱IAP)於5月27日來函，台中地檢署檢察官張時嘉，因致力於打擊國際詐欺與組織犯罪著有功績，經IAP執委會會議決議頒予年度特別貢獻獎。

▲臺中地檢署張時嘉檢察官榮獲國際檢察官協會2024年度特別貢獻獎 。（圖／最高檢察署提供）

IAP每年均經全球183個會員國家與組織推薦年度優良檢察官候選人，並由執委會開會討論選拔得獎人。中華民國檢察官協會於今年1月24日公告各地方檢察署推薦適當人選，3月11日召開第十屆第四次理監事會議，理監事從推薦名單中決議推薦臺中地檢署張時嘉檢察官參與2024年度國際檢察官協會(IAP)傑出檢察官遴選。並選出基隆地檢署陳照世主任檢察官、士林地檢署林思吟檢察官、橋頭地檢署楊翊妘檢察官為績優檢察官由該會表揚。

張時嘉檢察官之推薦具體事蹟經由中華民國檢察官協會副秘書長張安箴檢察官彙整並翻譯相關資料，於3月15日向IAP正式提出。4月18日IAP執委會假澳門召開第57次執委會議，決議頒發年度特別貢獻獎給張時嘉檢察官。

張時嘉檢察官在過去13年間，致力於打擊跨國詐欺集團犯罪，與蒙特內哥羅、多明尼加、土耳其等國共同合作，在7年內破獲我國國民所涉5個跨國詐騙集團，共起訴230名被告，扣得520萬美元的犯罪所得，這些集團針對中國大陸地區進行詐騙，受害人超過4000人，獲利超過4500萬美元。相關案件獲得法院支持，目前已將189名被告定罪。張檢察官鍥而不捨的努力，積極與他國建立共同打擊犯罪小組，突破我國跨國辦案與蒐證的困難，始能真正一舉擊潰跨國犯罪集團，並將不法之徒繩之以法。

張檢察官因與蒙特內哥羅合作查緝該國境內詐騙集團機房，因而查獲該詐騙集團同時所犯違反人口販運防制法、妨害自由與傷害等犯行。之後成功斡旋押解相關被告回國，並順利起訴且獲判有罪。蒙特內哥羅因共同偵辦該案，在國際人口販運評等成績，亦獲得國際肯定，從第三級國家提升到第二級國家。該案經美國國務院選為2020年優良案件，並列入2020年年報。

中華民國檢察官協會欣見IAP對張時嘉檢察官堅守檢察官崗位的努力作出肯定，張檢察官展現了檢察官不畏艱難、獨立勇敢捍衛司法與人權的精神，也透過國際合作成功瓦解跨國犯罪集團，該會同聲慶賀。中華民國許多檢察官在偵辦國際詐騙案件可說是不遺餘力，成功案件不勝枚舉，也同時在此對這些辛苦的檢察官同仁致上最高敬意。

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