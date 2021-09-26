國土建設特別貢獻獎黃治峯：未來城市建設需導入「低碳及防疫」

▲黃治峯秘書長榮獲「國土建設特別貢獻獎」表示，未來城市建設需導入「低碳及防疫」元素。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「綠色公共建設」是近年來，全球各個好城市演化、進化的指標。桃園市政府秘書長黃治峯因督導推動路燈、採行創新PFI成效式管理模式、公共工程導入循環經濟、智慧管理系統建置等生態環保規劃，甫榮獲「2021國土建設特別貢獻獎」。另外，市府亦有7件公共工程，也獲得今年國家卓越建設獎最高榮譽，創歷年新高，展現桃園的硬實力。

▲桃園市政府7件公共工程，獲得國家卓越建設獎最高榮譽，創歷年新高。（圖／市府提供）

黃治峯秘書長26日表示，公職生涯多年，榮獲「國土建設特別貢獻獎」是對其過去努力成果的肯定，但絕對要歸功於市長鄭文燦帶領的市府團隊，全力合作的貢獻。對於打造美麗的城市景觀，要考量那些元素？黃秘書長表示，一個城市的建設考量的元素必須與時俱進，從整個生態系到以人為本都必須被考量，以往所提的文化、人本、智慧、韌性、循環經濟等等仍是城市建設重要元素，但從最近的極端氣候造成城市的嚴重災害，以及新冠肺炎帶來的影響，相信今後的城市建設必須重視並導入「低碳及防疫」的元素。

▲桃園市立美術館-卓越獎。（圖／市府提供）

至於，被喻為「國之都」的桃園，未來的城市景觀，應具有那些特色？黃秘書長說，桃園在今年八月躍升為台灣第二大原住民城市，這個城市有閩南、客家、少數民族、原住民、新移民、移工等一起生活，非常融洽。升格後的市府，一直以多元、低碳、友善、共好的精神，努力打造桃園成為一個幸福、宜居、永續、樂活的智慧城市。

▲桃園市平鎮一號基地社會住宅-特別獎。（圖／市府提供）

桃園市政府為提供市民高水準的公共建築設計與環境規劃，年年參與國家卓越建設獎評選，今年有27件工程參獎，計有「桃園市立美術館」、「桃園會展中心統包工程」、「1895乙未保台紀念公園暨地下停車場新建工程」、「桃園市大有梯田生態公園」、「崙坪文化地景園區-曲梁木構造建築」、「桃園市中路二號社會住宅」、「桃園市平鎮一號基地社會住宅」等7件工程獲2卓越獎、5特別獎最高榮譽，再創桃園市參獎新紀錄，另獲8金質獎及12優質獎。

▲桃園市大有梯田生態公園-特別獎。（圖／市府提供）

而市府秘書長黃治峯因督導推動路燈採行創新PFI成效式管理模式、公共工程導入循環經濟、道路品質提昇計畫、智慧管理系統建置等，對公共工程品質提昇著有貢獻，榮獲「國土建設特別貢獻獎」，黃秘書長與獲獎的市府團隊相關單位成員，於日前一同出席受獎典禮。