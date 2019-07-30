31屆奇美藝術獎頒獎　李足新老師獲頒特別貢獻獎

▲第31屆奇美藝術獎頒獎典禮，奇美文化基金會執行長郭玲玲女士（右）頒發「特別貢獻獎」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

由奇美文化基金會主辦的第31屆「奇美藝術獎」頒獎典禮，7月30日於奇美博物館舉辦，除頒獎給9位具有藝術潛力的得獎者，主辦單位也首度頒發「特別貢獻獎」給予寫實藝術家李足新老師，感念他一生為藝術的付出，場面溫馨感人。

奇美藝術獎自1989年創辦以來，致力推動台灣藝術文化，積極培育美術與音樂人才，希望透過獎助金，讓追求藝術之路的青年學子可以減輕經濟壓力，進而專心創作，為台灣開啟更多的文化新亮點，甚或有機會綻放國際舞台。截至本屆總共有326人次獲獎，累計獎助金額達新台幣1億1千多萬元。

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今日頒獎典禮上，包括奇美博物館館長廖錦祥先生、副館長兼奇美文化基金會執行長郭玲玲女士、副館長廖婉如女士、文化部政務次長蕭宗煌先生、台灣美術館前館長黃才郎先生，以及多位評審、得獎者等皆齊聚一堂。頒獎典禮一開場即有驚喜，主辦單位特別邀請本屆「獲獎姊妹花」許珊綺與許名妤擔任表演嘉賓，兩人以擅長的鋼琴與中提琴純熟演奏，極佳的默契獲得台下如雷掌聲。

除了精采的表演與充滿喜悅的頒獎過程，典禮最令人動容的一刻，莫過於是頒發「特別貢獻獎」。為感念寫實藝術家李足新老師對奇美藝術獎的支持與對台灣社會的付出，主辦單位特別給予李老師一座「特別貢獻獎」。李足新為毓繡美術館首任館長，曾獲第4屆與第6屆奇美藝術獎，亦多次擔任奇美藝術獎評審，對於推動當代寫實藝術不遺餘力。最令人欽佩的是，他在抗癌期間仍傾力打造毓繡美術館，使該館享有「山中傳奇」、「台灣最美風景美術館」等美譽，雖然李老師在今年二月辭世，但他對藝術的熱情與堅持，已留下令人景仰的最佳風範。今天頒獎典禮上，由其夫人林俐瑋女士出席代表領獎，現場也特別播放李老師過往參與奇美許多活動的影像，溫馨場面使與會者為之動容。

▲第31屆奇美藝術獎頒獎典禮，奇美博物館館長廖錦祥致詞。

第31屆奇美藝術獎共有9人獲獎，具象美術類：黃俊傑、莊大緯、陳荷錚、高有薇；音樂類：梁辰、許珊綺、許名妤、蘇宇欣、黃亞中。其中，主修大提琴的梁辰為二度獲獎，他曾是第27屆最年輕的得主，此次再獲評審青睞，足見其琴藝精進備受肯定。

梁辰目前就讀於美國紐約州伊士曼音樂學院（Eastman School of Music），師事著名大提琴教授Steven Doane，並擔任Eastman School Symphony Orchestra大提琴首席。

▲第31屆「奇美藝術獎」頒獎典禮，頒獎給9位具有藝術潛力的得獎者，並邀請本屆「獲獎姊妹花」許珊綺與許名妤表演鋼琴與中提琴演奏。

許珊綺與許名妤姊妹同時獲獎，兩人皆感到十分開心，從小即受母親啟蒙走向音樂之路的兩人，各自嶄露優異天賦。姊姊許珊綺主修鋼琴，目前就讀於德國漢諾威音樂學院（Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover）碩士班，本屆以扎實純熟的技巧與穩固清晰的樂曲結構，擄獲評審的心；妹妹許名妤主修中提琴，目前就讀美國費城寇蒂斯音樂學院（Curtis Institute of Music），甫於日前獲選「新北市樂壇新星」，評審認為她在音色與技巧的控制力極佳，拉奏技術高超，音樂表現上具有豐富的色彩與深度，是全方位的中提琴家。

其他獲獎藝術家，皆有卓越表現。具象美術類，西畫組黃俊傑擅長刻畫人物神情，作品《母親和奶奶》將人生終點題材處理得十分詩意，評審認為其油畫技法出色，充滿人道主義精神，深具感染力與未來潛力。西畫組莊大緯具優秀的空間處理能力，一幅《彼時》畫作將壓花玻璃窗描繪得唯妙唯肖，獲得評審稱許，並讚其對材質處理手法細膩，可塑性強並極具發展潛質。

雕塑組部分，陳荷錚的作品具清晰的思維內涵，充分融合雕塑與實境，製造出魔幻寫實的視覺張力，評審認為她基本功力強且手法多樣創意十足。高有薇善於拿捏人像雕塑結構比例，運用風格一致且優秀的古典雕塑技法，使作品姿態神情呈現舒愉的正面形象，情感陳述深入，贏得評審肯定。

音樂類部分，管樂木管組蘇宇欣，主修單簧管，評審認為其音樂性佳，慢板旋律吹奏頗富歌唱性，音樂表現亦富戲劇張力及想像力。聲樂組黃亞中，不但音色華麗優美、聲線具感染力，且外語咬字嚴謹優雅，舞台表現力具有大將之風。

9位得獎人除了擁有獎助金，也獲頒《榮耀天使》獎座，該獎座由奇美創辦人許文龍先生臨摹自法國雕塑家路易．巴里亞斯（Louis Ernest BARRIAS, 1841-1905）的作品《名譽之寓言》（The Allegory of Fame），其左手高舉桂冠加冕，右手持有號角，代表榮耀、光輝之意象，以此勉勵所有得獎者勇於爭取榮譽，使藝術永存；而這座《榮耀天使》經過放大，正佇立於奇美博物館建築的最頂端，象徵「守護博物館，榮耀世間美好幸福」之意。

第32屆奇美藝術獎於10月起開放報名，獎助項目包括：具象美術創作類（西畫與雕塑）共4名，音樂類（鋼琴、弦樂、管樂和聲樂）共6名，每位得獎者可獲得為期一年、每個月3萬元的獎助金。詳情請上奇美博物館官網查詢：www.chimeimuseum.org。