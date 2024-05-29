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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

李彥秀：感謝王義川　讓人民看清楚「民進黨真面目」

▲▼ 0517 民進黨譴責國民黨暴力記者會-王義川。（圖／記者黃克翔攝）

▲民進黨政策會執行長王義川稱手機定位可分析參與青鳥行動者的資訊，遭外界質疑違法濫權。（圖／記者黃克翔攝）

記者邱晟軒／綜合報導

民進黨政策會執行長王義川於27日在政論節目中爆料，稱可用手機訊號定位分析在立法院外抗議群眾的年齡，此言一出，立即引發外界質疑，認為執政黨利用國家機器侵害人民隱私。對此，國民黨立委李彥秀表示，「感謝王義川，讓台灣人民看清楚民進黨醜陋、獨裁、極權的真面目」。

李彥秀今（29）日在臉書發文指出，使用手機訊號監控人民，這種行徑只有北韓等極權國家才會做，沒想到在民主台灣也會發生。她表示，民進黨的醜陋作法使其黨內立委頭上綁上「民主已死」的標語，殺死台灣民主的不正是民進黨嗎？

李彥秀認為，民進黨可以比對出席陳抗者，未來也可以比照針對「在野黨的造勢活動」以及「人民的投票行為」進行即時監控與分析。王義川揭開了民進黨暗黑的潘朵拉盒子，讓大家看清楚民進黨老大哥的真面目。原來，對台灣人民進行認知作戰和即時監控的就是民進黨中央黨部。

李彥秀質疑，目前業界根本沒有這種技術，這是否是民進黨的獨步全球的先進科技，還是來自政府國家機器的技術？她進一步推測，這是否就是民進黨堅持成立數發部的真正原因，難道點麵線平台只是幌子，真正的工作是監控人民嗎？

李彥秀表示，真的要感謝「義川大兵」，因為王義川，讓台灣人民看清楚民進黨醜陋、獨裁、極權的真面目，更讓台灣人民知道「國會調查權」和「國會聽證權」的重要性。她強調，立法院應在新法公布施行後，立即針對「民進黨利用手機監控人民」案啟動聽證與調查程序，給人民一個真相，斬斷老大哥監控人民的黑手，真正落實憲法賦予人民的隱私權與保障。

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