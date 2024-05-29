交情超普「喜宴1桌2萬6」驚呆他！內行喊紅包1數字：夠意思了

▲交情普通的朋友結婚，一桌聽說要2萬6000元。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

婚禮紅包傷透腦筋！一名網友透露，友人辦了一桌2萬6000元的喜酒，但兩人交情普普，又不想讓新人虧錢的話，「我一個人去，要包2600元還是3600元？還是可以包3000元？」文章曝光後，多數人秒回2600元即可，並中肯分析「萬一新人挑一桌5萬6000元的，你負擔得起嗎？」

一名網友在PTT表示，一位交情普通的友人來炸紅色喜帖，結果大家討論要包多少錢的時候，才得知一桌要2萬6000元，這讓原PO苦惱要怎麼包。

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實際詢問友人禮金，A一個人想包2200元、B攜伴另1人要包3600元、C一家三口還沒回答。對此，原PO求問，若不想讓新人賠錢，但又不是深交的話，「我一個人去，要包2600元還是3600元？還是可以包3000元？」

文章引發熱烈討論，多數人都認為包2600元就夠有誠意了，「普通的2600元就好」、「不熟亂炸就是1200元，這已經仁至義盡了，1200元在外面可以吃很好了」、「包2000元禮到人不到」、「一個人2600元、兩個人3600元」、「2600元就很夠意思了」、「普通就不賠錢，2600元不錯了」、「一個人2000元，拿餅2600元，回包加200元」、「我最近，禮到人不到2600元，人到無攜伴3600元」。

有網友中肯直言，「普通交情就跟其他人說好包一樣就好了，萬一新人挑一桌5萬6000元的，你負擔得起嗎？」「跟大家一樣就好，而且一桌2萬6000元是他們自己愛面子辦的，何必你買單啊」。