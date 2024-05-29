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花蓮「千元住宿補助」開放登記！一半以上還有房　觀光署：用完為止

▲▼花蓮旅館公會表示，包括太魯閣山月村在內的7家大型旅宿業已自主休業。（圖／記者蕭可正攝，下同）

▲0403地震重創花蓮，振興獎勵旅遊方案6月上路，自由行補助先開放民眾登記。（示意圖／記者蕭可正攝）

記者蔡亞樺／台北報導

0403地震重創花蓮經濟與觀光產業，振興獎勵旅遊方案6月1日開跑至9月30日，自由行平日每房補助1000元、假日500元，觀光署昨（28日）開放民眾上網登記，目前顯示優惠房間數有一半以上的「綠燈」，反應冷，業者認為，補助紓困政策搖擺，且還有餘震，民眾消費信心比較不足。

為振興花蓮觀光，觀光署推出自由行及團體旅行補助共9.65億元，自由行專案周一至周四平日住宿每房補助1000元、周五至周日假日每房補助500元。團體旅遊補，旅行業辦理2天1夜以上旅遊團（放假日不超過1日），每團20人以上，入住於花蓮最高補助2萬元，每家旅行社最多申請5團。

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▲▼ 。（圖／觀光署提供）

▲ 振興花蓮獎勵旅遊個別旅客住宿，開放民眾上網登記。（圖／觀光署提供）

振興花蓮獎勵旅遊個別旅客住宿（指自由行部分）優惠，觀光署昨上午11時開放登記，到今上午10時止，訂房狀態顯示為「綠燈」，代表優惠房間數有一半以上，尚未達到優惠房間數使用過半的「黃燈」，或優惠房間數已使用7成的「紅燈」。

觀光署表示，目前經花蓮縣政府核准同意參加該補助方案約450家旅館、飯店，最近不斷有民眾諮詢，因此昨天先開放自由行的登記申請，觀光署陸續核對資料，讓民眾6月就可以訂房入住，目前暫無統計登記人數的資料，但經費額度有限，預算若提前用完，就停止申請。

花蓮縣觀光協會理事長陳義豐說，雖然開放登記，但並不多，他認為是補助政策搖擺，加上還有餘震，民眾消費信心比較不足。旅遊本來就是預期心態，民眾大多在出遊前2、3個月開始規劃，因此政策補助提早明確，且要跟台東補助有差異性，時間不可以重疊。

陳義豐表示，5月底整體訂房率將不會超過2成，但7月適逢暑假，訂單回來速度快一點，目前約2成多，6月補助方案開始有刺激作用，至少對花蓮旅宿訂房有幫助，6月訂房率目前約1成，慢慢回溫但速度緩慢。

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花蓮地震補助自由行登記

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