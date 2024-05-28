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來回機票不到4千元！華信航空TTE線上旅展　挺花東再折1千

▲▼配合台北國際觀光博覽會，華信航空推出限定優惠，2天1夜自由行3999元起。

▲配合台北國際觀光博覽會，華信航空推出限定優惠。（圖／華信航空提供）

記者蔡亞樺／台北報導

「台北國際觀光博覽會」（TTE）將於5月31日至6月3日，在台北世界貿易中心一館登場，華信航空公司表示，暢遊澎湖、金門、馬祖、花蓮、台東等5地，即起至6月底由台北、台中或高雄出發的來回機票及住宿加保險，精選機加酒2天1夜自由行3999元起，兩人成行再享500元折抵。

為迎接暑假旅遊旺季，華信航空TTE線上旅展推出多項優惠，華信航空指出，今年澎湖花火節以「航海王25週年」為主題，旅展期間加碼推出「預購暑假出遊、兒童最高享免費」活動，帶大小朋友一起到澎湖重溫美好童年回憶。

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華信航空表示，華信假期推出金門感恩回饋3大好禮專案，報名參加華信假期的旅客享有200元折扣，還可免費使用機車24小時與古崗湖畔下午茶，快樂暢遊金門網紅打卡熱點。

挺花東觀光，華信航空表示，即日起至6月底出發，台東自由行超值專案每人3999元起，周一到周四住房加碼折價1000元，透過華信航空官網預定中租租車，平日租車6折、假日65折，還可延長一小時還車優惠。

▲▼配合台北國際觀光博覽會，華信航空推出限定優惠，2天1夜自由行3999元起。（圖／華信航空提供）

▲華信航空在台北國際觀光博覽會期間，推出2天1夜自由行3999元起等優惠。（圖／華信航空提供）

華信航空表示，以往只有搭乘華信台東班機的旅客，才有機會享用的青澤-台東熱氣球牛奶餅，今年在華航集團攤位參觀的民眾也可品嚐得到，華航諾富特飯店特調咖啡搭配青澤熱氣球牛奶餅。

長榮航空表示，在台北國際觀光博覽會將會打造高達3公尺的巨型波音787夢幻客機模型，模擬機翼及航行燈，搭配3D投影及聲光效果讓民眾近距離感受發動機的震撼。

此外，長榮航空表示，現場出示長榮航空LINE官方帳號好友，不僅立即獲得長榮航空機票優惠專案活動代碼，再搭配線上旅展期間購票，有機會再享最高2％折扣，還可以參加互動遊戲拿好禮。詳情可至官網查詢。

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關鍵字：

華信觀光博覽會優惠自由行旅展

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