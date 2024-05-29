振興觀光！花蓮推團遊補助最高6.5萬　搭配18條建議遊程

▲花蓮針對自由行及團遊均推出優惠補助方案。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

0403強震使花蓮縣觀光旅宿等相關產業受到嚴重衝擊，花蓮縣政府於災後積極協助業者快速恢復運作。縣府表示，5月10日即提早推出「2024永續遊花蓮-國內外四大旅遊市場獎勵方案」，提供國內及國外自由行、國內外旅行團獎勵，並爭取到交通部觀光署的團遊補助，6月1日起觀光署針對20人以上團體、2天1夜旅遊補助最高新台幣2萬元。

此外縣府與花蓮縣導遊領隊協會合作推出18條建議遊程，串聯太魯閣國家公園以外的各珍珠景點，推出「花蓮依舊安好」的形象影片及走玩介紹短片，並製作懶人包貼文，歡迎全國鄉親轉發支持花蓮觀光，更能以行動預約花蓮旅宿行，一起相約「洄」家走走，花蓮有你更美。

花蓮縣政府觀光處長張志翔表示，花蓮縣境全長約137.5公里，全縣13鄉鎮市概分為北、中、南三區，此次地震受創嚴重的太魯閣國家公園位於縣境最北邊，以南包括新城鄉、花蓮市、吉安鄉等北、中、南區鄉鎮市的交通與著名觀光景點均未受影響。0403地震後縣內觀光旅宿業及伴手禮等業者均在積極復原中，歡迎大家洄來走走！

縣府自即日起至11月30日，推出「2024永續遊花蓮-國內外四大旅遊市場獎勵方案」，國內自由行遊客只要於花蓮合法旅宿業住宿及前往三項指定永續旅遊項目，就有機會獲得特斯拉model 3 煥新版，更將從6月到9月共122天、天天抽出台北、台中或高雄不限航點飛花蓮的雙人機票。旅行社方面，帶團至花蓮住宿及安排任3項永續旅遊點就有帶團獎勵金，國內20人以上團體之獎勵金分三階段，即日起至5月31日，於花蓮住宿每晚最高獎勵新台幣2萬元；6月1日至9月30日，住宿每晚最高新台幣1萬5000元；10月1日至11月30日，住宿每晚最高新台幣1萬元，寵物旅遊每團至少15人及5組寵物每晚最高獎勵15,000元，身心障礙人士達3人以上之團體每晚最高獎勵新台幣9,000元，外國遊客8人以上團體每晚最高獎勵新台幣1萬2000元。

▲▼推出18條建議遊程一覽表。

此外花蓮縣政府也爭取到交通部觀光署的團遊補助，6月1日起觀光署針對20人以上團體、2天1夜旅遊補助最高新台幣2萬元；若於6月1日帶團至花蓮住宿3天，可申請來自花蓮縣政府的補助4.5萬元（每日1.5萬元、補助3天）加上觀光署的補助（2萬元），總計可獲得最高6.5萬元的獎勵金。

觀光處表示，花蓮觀光資源全國第一，雖然太魯閣國家公園暫時關閉，國內外遊客仍可沿著縱谷富麗台9線、稻香193縣道以及太平洋左岸的蔚藍台11線，探訪許多以往或許未曾造訪過的珍珠景點。縣府也與縣內導遊領隊協會合作，提供導遊領隊們實地踩線後的18條推薦行程，包括自行開車、與親朋好友一起租9人座廂型車，搭乘台灣好行遊覽車、花蓮市區公車，甚至走路、騎單車或電輔車，從北區到南區都有專屬行程可供參考，更歡迎大家依不同需求修改成適合自己的「洄家來玩」花蓮專屬遊程，上網到「花蓮觀光資訊網」的「珍珠景點遊程」(https://reurl.cc/Wx8Gy5)就可以下載推薦行程供規劃利用。

為了方便參考，觀光處也將旅遊獎勵方案及推薦行程等相關資訊做成懶人包分享於花蓮觀光粉絲頁FB，並提供「花蓮依舊安好」的形象影片及部落客走玩介紹短片，影片內容包括富麗台9線、稻香193縣道以及蔚藍台11線沿途的珍珠景點，用部落客的角度帶著大家實地瀏覽景點風光。懶人包內容可上網至花蓮觀光粉絲頁FB（https://reurl.cc/XGaZnE）瀏覽觀看。