20歲男「鬼剃頭」！醫瞄一眼斷言與「性行為」有關...揭恐怖真相

▲男子進行危險性行為後，因染上梅毒，竟出現鬼剃頭的脫髮問題。（示意圖，photoAC）

圖文／鏡週刊

一名年輕男子最近一個多月來發現自己頭頂陸續出現了10多處圓形掉髮，大小如1元或5元硬幣般大小。最初他以為這是因為壓力大，導致了俗稱「鬼剃頭」的現象，但當他去看醫師時，醫師立刻質問他是否有危險的性行為，讓他內心一震，不解為何醫師得知，後來檢驗證實他感染了梅毒，才導致掉髮問題。

這名20多歲年輕男子因頭部出現不均勻的脫髮現象，呈現各種大小圓形的脫髮區塊，整個頭部彷彿被「狗啃」過一般，於是就醫治療，負責治療的皮膚科醫師薛強文透露，男子的掉髮模式與梅毒的第二期相符，他立即詢問男子是否有從事危險性行為，男子最初感到震驚，但隨後承認曾經「找小姐」，經過血液檢測後，果然證實男子感染了梅毒。

[廣告]請繼續往下閱讀...

薛強文解釋，梅毒主要通過性行為傳播，感染後約6周後進入第2期，此時一些患者會因梅毒螺旋菌攻擊毛囊而導致掉髮。梅毒所導致的圓形掉髮區域通常呈現像被狗啃過或蟲蛀的狀態，大小如1元或5元硬幣。

薛強文進一步指出，與另一種原因所導致的「圓禿」掉髮不同，梅毒所造成的掉髮區域仍會保留一些細微的毛髮。治療梅毒可採用針劑或口服抗生素，治療約2周後，掉髮現象通常會停止，而原先的掉髮區域則在約3到6個月後重新長出頭髮。但在確定梅毒轉為陰性前，患者應避免進行不戴套的性行為，以免將疾病傳染給其他人。



更多鏡週刊報導

準岳父伸手索百萬聘金「給小舅子結婚」 他發文求援網獻策

龍舟美女鼓手不敵熱浪洩「凶器」 IG曝光網暴動：想坐搖滾區

渴望兒子反釀悲劇 5女爸竟親手剖妻腹確認胎兒性別下場慘