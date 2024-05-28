鋼管舞教練「認養」80民主金孫　300人私訊要課金

▲Lilian包了2台遊覽車，免費提供有意從台中北上參與抗爭的學生搭乘。學生下車後，還主動寫卡片感謝她。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

週五傍晚，Lilian在台北車站接到了自己「認養」的80名「民主金孫」，孫子多是在台中念書的學生，想參與立院抗爭，Lilian於是包了兩台北上的遊覽車，供學生報名搭乘。下車時，第一次見面的孫子們聯手寫了卡片給她。「我相信這件事是好的循環，他們願意參與歷史見證，這是我們可以為他們做的。」她語氣驕傲。

5月21日深夜立院表決未完，確定週五再次上街，家住台中、平日擔任健身及鋼管舞教練的Lilian，看到Threads上有年輕女生猶豫是否獨自北上，發文歡迎學生與自己同行，也願贊助高鐵票，「年輕人每月生活費大約1萬5千元，車錢花了就沒錢吃飯，現在我們有能力，當然可以幫忙。」沒想到串文一發，上百則留言不是求車票，而是也想贊助車資，她於是與網友開了Line群組，由她初步篩選學生訊息，再發至群組，讓願意「課金」的大人認領。

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爭相認領 比演唱會難搶

不到一晚，Lilian的收件匣湧入超過300封私訊，來自屏東、花蓮、金門、甚至韓國的金孫來訊尋求贊助；另一邊，上千名有意認孫的阿公阿嬤湧入群組，金孫們的需求一PO出，就被火速認領，被形容「比演唱會票還難搶」。我們和Lilian連絡時，她已整晚沒睡，「只要一丟小朋友的帳號（到群組），過2秒就看到一堆人抱怨『沒了』！」也有加拿大、中國網友找上Lilian，表示願意直接匯款給她，不在意錢花在哪。「我今天聽了3、4次『讓我給錢』，真的很想請大家冷靜一點！」她嘴上抱怨，語氣卻充滿笑意。

包車之外，Lilian也捐款6、7萬元給濟南教會和經濟民主連合。「政治參與是要培養的，無論支持誰，都要理解這個國家如何運作、代議政治是什麼？以前很多同學上完公民課就忘光，如果全國都政治冷感，那怎麼辦？」Lilian最早的政治記憶源自白色恐怖，外公的哥哥是詩人，某日突然失蹤，數日後被發現陳屍樹叢，滿身傷痕，死因不明；外公坐火車遇警察盤查，得假裝是日本人不懂台語，才順利脫身。1996年台灣首次民選總統，中國在台灣海峽試射飛彈，Lilian和同學被問兩岸打起來怎麼辦，同學回：「那就打啊！」Lilian嚇了一跳，「那時我媽是小學老師，她的同事都想著換美金、辦移民，同學一講，我覺得老師領國家的薪水，出事就想逃跑，這樣對嗎？」

Lilian婚後隨前夫赴中國工作，前夫是記者，平常住報社宿舍，電話有人監聽，「接起來，嘟1、2秒就有雜訊，甚至可以聽到呼吸聲。」到髮廊剪髮，對方一聽她是台灣人，大罵民進黨，她反問共產黨如何，對方則噤聲不語，「那幾年我過得很不痛快，不是衛生不好或東西不好吃，人其實很好，但意識形態分歧我真的做不到。」後來Lilian以懷孕為理由逃回台灣。2014年318學運，她剛懷第二胎，3月24日行政院衝突，她在電視上看見大學同學被警察打，「我哭了，為什麼我在家裡？前夫覺得這跟我沒關係，不希望我去，但我就是放不下，很後悔沒有去。」

這次她決定上街，不僅因為政治立場，更介意民主程序如十年前被操弄。「看到電視上用舉手表決通過法案，我們怎麼退步到這樣？討論的方式太糟了。」Threads上有人發文，有孫子疑似獅子大開口，提醒阿公阿嬤小心被騙，Lilian說，自己既然出錢，就不會猜測對方意圖。還好，打開收件匣，金孫一個個傳來現場照片，證明到場，她說連自己小孩也沒這麼勤於回報，「也許，我是把他們當成2014年的我吧，希望他們不會因為一些原因沒辦法來，像我當年一樣後悔。」

Lilian，41歲，台中市，健身教練



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