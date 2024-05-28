日本居酒屋拉客「跟你進電梯」強迫進店！他點名秋葉原1大樓

▲日本居酒屋拉客手法。（示意圖／路透社）



記者施怡妏／綜合報導

隨著日幣大幅貶值，全球各地旅客衝日本觀光旅遊，不少人喜歡在當地的居酒屋小酌一杯放鬆，不過旅居日本的台灣作家「魚漿夫婦」提醒，這幾天很多敲竹槓的居酒屋，警察不會介入，提醒大家事前要做好功課，見過某間店的超扯拉客方式，店員跟著進電梯，想方法帶你進店裡並強迫消費。

「那些有點近乎暴力的拉客～」粉專「魚漿夫婦」發文，這幾年一直都有敲竹槓的居酒屋新聞，「由於是民事，警察不會介入」，保護自己最好的方式就是拒絕拉客，並在前往餐廳前做好功課，確認好要前往的店名，千萬不要走錯。

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「魚漿夫婦」分享一間在秋葉原的建築物，曾去過好幾次，都是去2樓的家庭餐廳，建築物內還有其他居酒屋，拉客方式超狂，令人感到害怕，「是真的會跟著你進電梯，然後一直想辦法把你帶進他們的店裡，只要進去了，就有可能用各種方式強迫你消費」。

粉專提醒，萬一遇到這樣的事，千萬別跟著他們走，也千萬要記得自己要去的樓層，別被這些拉客的人帶著跑，最好的方式就是盡量避開這樣的大樓，若不是很知名的店家，「盡量找在一樓的店面」，會較安全，「最後我還是要說，先上網到Tabelog還有Google查一查，確定好評價再去」。