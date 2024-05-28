國會改革條文三讀後　法案走向三路徑一次看

▲立法院院會。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

攸關國會改革的《立法院職權行使法修正草案》，今（28日）可望三讀通過，由於民進黨批評國會改革法案毀憲亂政，所以在國會職權修法三讀通過後，民進黨勢必會有反制動作。而依憲法、憲法增修文及相關法律規定，立法院三讀通過的法律，後續立法爭論走向，一、總統依法公布生效，二、行政院提出覆議、三、聲請釋憲等三條路徑。

第一條路徑：法律三讀通過，總統依法公布生效

根據《中華民國憲法》第72條，若立法院三讀通過之法律，條文內容經核校無誤，應移送總統及行政院，總統應於收到後「10日內公布」。

法律經總統公布後並非立即生效，正式生效時間，將根據《中央法規標準法》第13條規定，自公布或發布之日起算至「第3日」起發生效力。

第二條路徑：行政院認為窒礙難行，提起覆議

根據《中華民國憲法增修條文》第3條，行政院對於立法院決議之法律案、預算案、條約案，如認為有窒礙難行時，得經總統之核可，於該決議案送達行政院「10日內」，移請立法院覆議。立法院對於行政院移請覆議案，應於送達「15日內」作成決議，覆議案逾期未議決者，原決議失效。覆議時，如經全體立法委員「二分之一以上」決議維持原案，行政院院長應即接受該決議。

第三條路徑：民進黨認為牴觸憲法，提釋憲聲請

根據《憲法訴訟法》49條，立法委員現有總額「四分之一以上」，就其行使職權，認法律位階法規範牴觸憲法者，得聲請憲法法庭為宣告違憲之判決。亦即釋憲需立法委員四分之一人數，故只要29名委員即可聲請。

釋憲過程， 依《憲法訴訟法》43條，聲請案件繫屬中，憲法法庭為避免憲法所保障之權利或公益遭受難以回復之重大損害，且有急迫必要性，而無其他手段可資防免時，得依聲請或依職權，就案件相關之爭議、法規範之適用或原因案件裁判之執行等事項，為「暫時處分」之裁定。也就是大法官做「暫時處分裁定」，便可使法律「暫時不生效」，直到大法官作出違憲與否的決定。

最終結果，根據《憲法訴訟法》30條，判決，除本法別有規定外，應經大法官現有總額三分之二以上參與評議，大法官現有總額過半數同意。若宣判合憲，則法律生效；宣判違憲，則法律失效，立法院重新修訂相關法令。

▼「國會改革法案」三讀通過後的三條處理路徑。（圖／記者郭運興製圖，點圖放大）