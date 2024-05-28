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大陸 大陸焦點 特派現場

美國務院關切解放軍環台軍演　陸外交部：美國無權說三道四

▲解放軍「聯合利劍－2024A演習」。（圖／翻攝東部戰區）

▲解放軍「聯合利劍－2024A演習」。（圖／翻攝東部戰區）

記者魏有德／綜合報導

解放軍東部戰區在23及24日實施「聯合利劍-2024A」軍演，目標區域涵蓋台灣周邊海域及金門、馬祖部分海域，引起全球關注。美國國務院在官網發出聲明指，對解放軍在台海及台灣週邊舉行聯合軍演深感關切。對此，大陸外交部發言人毛寧強調，「台灣問題純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉，美國無權說三道四。」

▲▼中國大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

▲大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

毛寧提到，在台島周邊開展軍事演習，是對台灣地區領導人「520」講話謀獨挑釁的堅決懲戒，是對外部勢力縱容支持台獨、干涉中國內政的嚴厲警告，是捍衛國家主權和領土完整的正義之舉，完全符合國際法和國際慣例，完全正當必要。

毛寧指出，「台灣地區領導人上台伊始就迫不及待露出台獨真面目，其520講話是一篇徹頭徹尾的台獨自白，充分暴露其台獨工作者的本性。事實再次證明，當前對台海現狀最危險的改變、對台海和平最重大的破壞，就是台獨分裂行徑和以美國為首的外部勢力縱容支持。」

毛寧表示，「美方不顧中方堅決反對，派團出席520就職儀式、美國國務卿發表聲明致賀有錯在先，向台獨分裂勢力發出了嚴重錯誤信號，無端指責中方維護國家主權和領土完整的合法合理舉措更是錯上加錯。」

毛寧呼籲，敦促美方認清台獨分裂勢力的本性和野心，認清其給台海和平穩定和中美關係帶來的嚴重危害和巨大風險，切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，兌現美國領導人就台灣問題所作承諾，停止以任何方式為台獨勢力撐腰打氣。

毛寧強調，「中方捍衛國家主權和領土完整的決心堅定不移，反對外部勢力干涉中國內政的決心堅定不移。台獨是死路一條，支持台獨必將玩火自焚。任何妄圖挑戰一個中國原則的錯誤行徑，都將以失敗告終。」

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