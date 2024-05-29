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衛星影像曝！巴紐山崩面積達「4座足球場」　山頭驚見光禿三角

▲▼巴布亞紐幾內亞（下稱巴紐）恩卡省（Enga Province）24日發生大規模山崩，衛星影像前後對比。（圖／路透）

▲衛星影像顯示，巴紐山崩區域出現光禿三角。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

巴布亞紐幾內亞（下稱巴紐）恩卡省（Enga Province）24日發生大規模山崩，政府宣稱超過2000人遭活埋。衛星影像顯示，原本一片蓊鬱翠綠的山頭，如今出現一塊三角形的光禿荒地。救難人員也指出，山崩面積足足有4座足球場那麼大。

24日凌晨3時，偏遠多山的恩卡省發生恐怖山崩。居民熟睡之際，上噸岩石與泥土砸進屋內，考卡拉姆村（Kaokalam）幾乎滅村，揚巴利村（Yambali）逾150間房子被掩埋，國家災害中心更預估2000人遭活埋，為此請求國際援助。

▲▼巴布亞紐幾內亞（下稱巴紐）恩卡省（Enga Province）24日發生大規模山崩，衛星影像前後對比。（圖／路透）

▲▼山崩前後對比畫面。（圖／路透）

▲▼巴布亞紐幾內亞（下稱巴紐）恩卡省（Enga Province）24日發生大規模山崩，衛星影像前後對比。（圖／路透）

恩卡省災難委員會主席查卡（Sandis Tsaka）表示，災區情況依然不穩，持續發生小規模山崩，甚至危及救難隊的安全，「我們還在上面時，經常聽到山裡傳來巨大爆炸聲，仍有岩石與碎片落下。山崩活動依舊活躍。」此外，政府28日又下令將近7000人撤離山崩活躍路徑。

儘管官員坦言找到倖存者的希望渺茫，救難隊24日以來仍持續努力挺進災區，居民甚至使用鏟子或徒手搜尋生還者。居民坎布（Evit Kambu）在這場災難中失去10幾名家人，「我們家族有18個人被埋在廢墟跟土石之下……但我無法取回（他們的遺體），只能無助地站在這裡。」

CNN報導，巴紐有1000萬人口，地形廣闊多山，卻缺乏道路建設，使得救難人員、設備及物資難以進入災區。地方領袖麥克（Miok Michael）表示，很可能幾乎沒有倖存者，「人們聚在一起哀悼。大家從第一天就開始挖掘，但由於遺體被巨石壓住而無法被尋獲，只有機器辦得到。」

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