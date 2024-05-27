傳出呼救聲！　巴紐夫妻遇山崩「活埋8小時」奇蹟獲救

▲巴紐恩加省救援人員與民眾26日聚集在山崩現場。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

巴布亞紐幾內亞（下稱巴紐）24日發生大規模山崩，當地人徒手開挖救人，政府宣稱有超過2000人遭活埋。根據當地媒體27日消息，有居民聽到一對被活埋受困夫妻檔的呼救聲，立刻展開救援，把受困近8小時的兩人成功救出。

路透報導，夫妻檔強生與杰克琳（Johnson and Jacklyn Yandam）對於能夠獲救直說是個奇蹟，兩人非常感激。杰克琳透露，原本還以為兩人會沒命，但大石頭並沒有把他們壓死，「這真的很難解釋，我們受困將近8個小時後才獲救，我們相信，我們被救出來是有原因的」。

在山崩發生後，多棟房子被埋在大約8公尺深的土石之下，據信約有4000人住在受災地區附近，居民努力用鏟子、棍子或徒手救出埋在土石下的倖存者，但目前官方僅證實從廢墟中找到6具遺體。

聯合國官員表示，在巴紐國防人員的帶領之下，緊急救援團隊已經趕到現場，但第一台挖土機直到26日晚間才抵達。聯合國轄下國際移民組織（IOM）駐巴紐代表團團長阿克塔普拉克（Serhan Aktoprak）指出，緊急救援人員將會持續尋找倖存者，直到居民要求他們停止。

▼救援人員聚集在分發物資旁邊。（圖／路透）