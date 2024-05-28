巴紐山崩仍活躍「頻傳爆炸聲」！　數千居民緊急撤離

▲巴布亞紐幾內亞24日發生大規模山崩，居民紛紛徒手協助救災。（圖／路透，下同。）



記者吳美依／綜合報導

巴布亞紐幾內亞（下稱巴紐）北部恩卡省（Enga Province）24日發生大規模山崩，政府宣稱超過2000人遭活埋，為此請求國際援助，今（28）日更下令數千位居民立刻從「活躍」山崩路徑撤離。

恩卡省災難委員會主席查卡（Sandis Tsaka）表示，「山崩地區非常不穩定。當我們還在上面時，經常聽到山裡傳來巨大爆炸聲，仍有岩石與碎片落下。山崩活動依舊活躍。」

他表示，軍方已經設立檢查哨站，協助將居民轉移至疏散中心。災區與鄰近地區已經進入緊急狀態，受影響地區人口約4500至8000人，但並非所有居民都被下令撤離。

查卡指出，由於災區地處偏遠、地勢險峻，可能有部落動亂，軍方必須護送救難隊，這也導致援助及重型設備抵達速度緩慢。他拒絕透露具體死亡人數，但「從初步估算來看，我們預計這會是一個很大的數字，可能有數百人甚至更多，我們目前希望對此數字保持謹慎。」

儘管官員坦言，找到倖存者的希望渺茫，巴紐救難隊24日以來仍持續努力挺進災區，居民甚至使用鏟子或徒手搜尋生還者。

《路透》指出，巴紐政府預估逾2000人遭活埋，遠高於聯合國預估的670人，以及地方政府前負責人延達姆（Jiman Yandam）估算的162人，而且迄今僅尋獲5具遺體。可能罹難人數的差距，反映了這個多山國家準確估算人口的困難度。該國最後一次可信的人口普查在2000年，儘管2022年曾舉辦大選，但選民名單不包括18歲以下公民，並不夠準確。