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大陸 大陸焦點 特派現場

20歲正妹留學生「手握現金」離奇墜亡！遭警草草火化　父淚求真相

▲20歲女孩新加坡墜亡。（圖／翻攝自極目新聞）

▲20歲女孩新加坡墜亡。（圖／翻攝自極目新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

留學新加坡的20歲寧波女孩李佳軒近日在當地墜亡，5月23日一早，有人在她住所相鄰單元底層天井處發現她遺體。5月28日，李佳軒父親表示，他於24日凌晨趕到了新加坡，已將女兒的骨灰帶回國內，操辦後事。但他同時表示，女兒死亡有諸多疑點，希望新加坡警方能儘快查清女兒死因，讓她可以安息。

據《極目新聞》報導，父親稱，女兒李佳軒出生於2004年，他的妻子已於2015年病逝。2016年，他拿出所有積蓄送女兒去新加坡讀國際學校。今年5月，女兒在新加坡加拿大國際學校完成所有IB課程及其考試，並陸續申請了中國香港、中國澳門、澳洲多所學校的本科入學，正在等待錄取結果。

然而，5月23日下午，父親從女兒在新加坡的監護人處得知了女兒墜亡的不幸消息。當天早上7時許，在女兒居所相鄰單元的底層天井處，社區保全及清潔工發現了她的遺體。父親隨即從寧波趕往新加坡，在5月24日凌晨抵達當地後，他與辦案的警員接洽，查看了女兒墜亡的現場。

▲20歲女孩新加坡墜亡。（圖／翻攝自極目新聞）

▲女孩墜亡現場。（圖／翻攝自極目新聞）

讓父親疑惑的是，女兒墜亡的地點是她居所的相鄰單元，兩個單元並不相通，為何女兒會在這裡墜亡？女兒一共有兩部手機、兩台筆記型電腦、一部平板電腦以及一部Apple Watch，而事發後能找到的只有一台久未使用的筆記型電腦，其他電子設備都不清楚去向。

父親說，女兒被發現時身上沒有手機和錢包，只是手握著現金。父親向警方提出了這些疑惑，表示想要弄清女兒墜亡的原因。他還提出，希望查看女兒居住地社區內大門、電梯等處的監視器畫面，不過沒有得到正面答覆，警員表示會依照當地法律辦事。

父親希望將女兒的遺體繼續保存，以備屍檢並等待查明死因，但按照當地警方的要求，在24日晚7時許，他只好同意先將女兒的遺體火化。他從辦案警員處得知，案件辦理時間或許需要3至6個月，結案時間最長需要3至6年。

父親透露，5月21日晚他還和女兒打過視訊電話，一起處理本科申請的事項，女兒當時看上去沒有任何不妥。他瞭解到，5月23日凌晨2點左右，女兒還跟2名好友有過線上聯繫。

在父親看來，女兒在新加坡留學已有8年，起初會抱怨當地的氣候、生活等瑣事，好在寄宿家庭對她很好，後來她也完全適應了新加坡的生活。到去世前，女兒已完成所有考試、大學入學申請，學業上沒有任何壓力。感情方面，她有一個交往了半年以上的男友，是同校學生，來自廣西。女兒墜亡後，這名男生使用她的微信，自報姓名給他發了消息，他還沒有回覆。他不明白，為何女兒會發生意外。

▲20歲女孩新加坡墜亡。（圖／翻攝自極目新聞）

▲父親在骨灰領取處。（圖／翻攝自極目新聞）

「我女兒親口告訴我，6月1日就解放了，想去哪里就去哪里」，父親說，原本女兒的畢業典禮是6月1日，他早已訂好了前往新加坡機票和酒店，準備等畢業典禮結束就和女兒一起回國，他還準備了六個大箱子幫女兒搬行李。他和女兒商量好了，她回國後就去學駕照，如果被大學錄取了，他還要提前幫女兒安排入學事宜。

父親稱，在新加坡期間，他與中國駐新加坡大使館取得聯繫，獲得了領事保護協助，工作人員迅速與關聯方進行了交涉，並表達了對事態的關切，「他們建議，要遵守並尊重當地的法規和辦事流程。」

父親提供的郵件顯示，5月27日下午，新加坡加拿大國際學校總校長Allan Weston向他發來文字及音頻，表達了他以及學校全體師生對李佳軒去世的悲痛的心情。

校長說，李佳軒是個很好的學生，老師和學生們會非常想念她，她的朋友們做了一本紀念冊，記錄下他們平時的點點滴滴，這本紀念冊將會交到父親手上。父親回覆稱，自己的唯一訴求，是希望校方能協助自己與警方一起查清事情的真相。

目前，父親已將女兒的骨灰帶回寧波，準備將她安葬在妻子的墓旁。等安排好女兒的後事，他將在本月底再次去往新加坡。

父親強調，「我會耗盡我一生的能量，使用理智和克制的方式來處理這件事情。我全力保持克制，保持冷靜來配合他們調查。」

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