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普丁警告：讓烏克蘭用西方飛彈深入打擊俄羅斯　恐爆發全球衝突

▲俄羅斯總統普丁2024年5月9日出席在莫斯科紅場舉行的勝利日閱兵。（圖／路透）

▲普丁不願撤軍烏克蘭，警告西方若直接參與恐引發全球衝突。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

俄羅斯總統普丁28日警告西方，北約成員國提出要援助烏克蘭武器，讓烏克蘭用於打擊俄羅斯領土，此舉可能會將區域性衝突上升至全球性的衝突。

路透社報導，自俄羅斯從2022年2月展開二戰以來歐洲最致命的陸戰至今，已經超過2年，普丁不斷警告西方若把俄羅斯逼急了，恐怕會爆發核戰或全球衝突。俄羅斯今年趁著西方軍援短缺之際，抓緊時機對烏克蘭展開「春季攻勢」，尤其在東北部取得不少進展，而西方也就此討論要如何應對俄軍對烏克蘭的侵略，此時普丁再度發出警告。

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）告訴《經濟學人》，北約盟邦應該提供西方武器，讓烏克蘭深入打擊俄羅斯，這個觀點獲得部分成員國的贊同，但美國並不同意。

人在烏茲別克訪問的普丁則警告，（緊張）持續升級可能導致嚴重的後果，「如果這些嚴重後果發生在歐洲，考慮到我們在戰略武器的平等，美國會有什麼反應」，「很難說，他們想要全球衝突嗎？」

普丁表示，若烏克蘭對俄羅斯進行長程打擊，將需要仰賴西方的衛星、情報和軍事協助，因此等於西方直接參與其中，而把法國部隊送進烏克蘭，就是往全球衝突邁進一步。

普丁對北約成員國喊話，指出當中幾個小國領土小，人口又少，「應該要掂掂自己的斤兩」，「這是他們在討論要深入打擊俄羅斯領土前，因為考慮在內的因素。」

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