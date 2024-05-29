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民進黨大老長子被坑殺數千萬　長照蟑螂躺地鬧事

懷寧護理之家3年多前因周轉不靈、經營權轉讓，引發許多糾紛。（翻攝GoogleMaps）

▲懷寧護理之家3年多前因周轉不靈、經營權轉讓，引發許多糾紛。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

前民進黨主席黃信介之子黃至君看好長照市場，1年多前投入數千萬元入主桃園懷寧醫院旗下的護理之家，沒想到卻遭長照蟑螂霸占、惡搞。該護理之家3年多前周轉不靈，創辦人將經營權以1,500萬元轉給黃姓男子，但對方不僅未按合約支付權利金及租金，還擅自提高養護收費、將員工減薪，導致照護品質不佳，更扯的是，他還用各種理由到醫院拉布條、丟雞蛋鬧事，就是不願意交出經營權，黃至君溝通無效，已經提出告訴，希望司法主持公道。

前民進黨主席黃信介之子黃至君（圖）入主護理之家，竟遭鵲占鳩巢。

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▲前民進黨主席黃信介之子黃至君（圖）入主護理之家，竟遭鵲占鳩巢。

黃至君告訴本刊，1年多前他透過友人牽線，認識桃園懷寧醫院創辦人吳姓院長，並備妥資金入主醫院旗下的護理之家，卻遇到棘手糾紛。原來，3年多前新冠肺炎疫情爆發，護理之家經營困難，周轉不靈，吳以1,500萬元，將護理之家的經營權轉讓給城市健康集團負責人黃成德。

城市健康集團負責人黃成德遭控是長照蟑螂，霸占懷寧護理之家。（翻攝黃成德臉書）

▲城市健康集團負責人黃成德遭控是長照蟑螂，霸占懷寧護理之家。

根據合約，黃成德可經營懷寧護理之家25年，但每月需付52萬元權利金及10萬元租金給懷寧醫院，若未履行相關義務，院方可要求黃遷出。沒想到黃取得經營權後，竟拒絕依約付款，院方屢次催討未果，十分困擾。

黃成德駕駛貼有字條的廂型車到懷寧醫院門口，並直接躺在地上鬧事。（讀者提供）

▲黃成德駕駛貼有字條的廂型車到懷寧醫院門口，並直接躺在地上鬧事。

黃成德駕駛貼有字條的廂型車到懷寧醫院門口，並直接躺在地上鬧事。（讀者提供）

▲黃成德駕駛貼有字條的廂型車到懷寧醫院門口，並直接躺在地上鬧事。

不僅如此，懷寧護理之家創辦人吳姓院長也指控，黃承德接手經營後，護理之家發生種種亂象，包括擅自提高養護收費、將外籍員工減薪，還用催討200萬元欠款等理由，到同體系的懷寧醫院拉布條、丟雞蛋、躺在地上鬧事，行徑囂張。

吳院長表示，黃成德未按合約給付權利金及租金，因此院方可收回經營權。

▲吳院長表示，黃成德未按合約給付權利金及租金，因此院方可收回經營權。

針對相關指控，城市健康集團負責人黃成德表示，他與懷寧護理之家簽署的合約均經公證程序，一切合法，他也沒有積欠任何款項；吳院長現階段因積欠債務，已非懷寧負責人，醫院建物也被法拍，吳卻用詐術拿走他200萬元，還聘多名律師不斷發函給他，若案件進入司法程序，那就在法庭上提出證據，透過輿論對他施壓，並無任何作用。

懷寧護理之家收容逾百位住民，每月營業額約600萬元。（翻攝桃園市私立懷寧護理之家臉書）

▲懷寧護理之家收容逾百位住民，每月營業額約600萬元。

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