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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

曹興誠點名傅崐萁「老鼠屎」　號召1年後罷免有毒立委

▲▼青鳥行動，立法院外抗議人潮，國會改革法案。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾試圖將象徵抗議訴求的大球推入立法院。（圖／記者湯興漢攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

立法院會今（28日）三讀修正《立法院職權行使法》部分條文，反對修法的民團再度發起「青鳥行動」包圍立法院，現場喊逾萬人齊聚，台中、台南、高雄等超過10個縣市也有抗議行動。聯電創辦人曹興誠晚間前往青島東路短講時號召群眾，要在1年之後罷免有毒的「老鼠屎」國民黨立委們，拒絕服從毒國會。

立法院會今天下午三讀通過《立法院職權行使法》部分條文修正案，濟南路與青島路上抗議民眾喊破萬人齊聚，並共同推動寫有「公民捍衛民主」、「重啟社會對話」字樣的兩顆大球，試圖將其推進立法院。

▲▼青鳥行動，立法院外抗議人潮，國會改革法案。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼青鳥行動，立法院外抗議人潮，國會改革法案。（圖／記者湯興漢攝）

曹興誠晚間登台演講時說，老鼠屎跑到鍋裡面，那鍋粥就不能吃了，今天有老鼠屎跑到國會裡面，這鍋粥民眾要不要吃？這老鼠屎就是與國民黨團總召傅崐萁一同前往中國的17位國民黨立委，他們打著紅領帶，跑去中國見負責統戰的中國全國政協主席王滬寧，國會已經被這些老鼠屎污染了。

曹興誠指控，青鳥不吃老鼠屎，應該發揮公民不服從的權利，拒絕服從毒國會。他說，要爭取時間，在1年之後罷免這些老鼠屎、有毒立委。

除傅崐萁之外，今年4月底一同前往中國大陸交流的立委還有羅明才、陳雪生、鄭天財、徐欣瑩、陳玉珍、鄭正鈐、王鴻薇、林沛祥、廖先翔、張智倫、邱鎮軍、游顥、盧縣一、黃仁、翁曉玲、林倩綺等共17名國民黨立委。

▲▼青鳥行動，立法院外抗議人潮，國會改革法案。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼青鳥行動，立法院外抗議人潮，國會改革法案。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼青鳥行動，立法院外抗議人潮，國會改革法案。（圖／記者湯興漢攝）

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