　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台灣海運管理績效「輸給中國」排14名　東京備忘錄連7年白名單

▲▼0403花蓮強震造成花蓮鐵公路嚴重損傷，短期內要全面恢復極為困難。為此交通部啟動船舶疏運計畫，由新臺馬輪來往花蓮蘇澳兩地，紓解花蓮人車出入的需求。（圖／記者湯興漢攝）

▲東京備忘錄5月公告最新海運管理績效年報，我國海運管理績效排14名。非當事新聞。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者蔡亞樺／台北報導

促進亞太地區營運船舶營運與航行安全的東京備忘錄（Tokyo MOU），5月公告最新海運管理績效年報，我國連續第7年獲得東京備忘錄「白名單」國家，排名從去年第22名進步到第14名，前3名為中國、中國香港、新加坡，交通部航港局更指出，美國海岸巡防隊最新年報，我國也列為零留置的優良船旗國。

航港局表示，東京備忘錄為世界上9個港口國管制合作策略聯盟組織之一，針對到訪東京備忘錄國際港口的外籍船進行港口國管制檢查，目的為消弭次標準船帶來潛在的海事安全及海洋污染風險，東京備忘錄成績最能體現我國國輪的管理績效。

[廣告]請繼續往下閱讀...

航港局進一步表示，美國身為世界第一大經濟體，世界各國與美國往來非常頻繁，美國海岸巡防隊（USCG）也發展出其專屬的船舶檢查及評比機制，獨立於其他港口國管制組織，到訪美國港口的外籍船舶均由美國海岸巡防隊依船舶風險評估結果實施抽查。

▲▼航港局船舶組長劉嘉洪說明，我國海運管理績效。 （圖／記者蔡亞樺攝）

▲航港局船舶組長劉嘉洪（右）說明，我國海運管理績效 。（圖／記者蔡亞樺攝）

目前我國國輪約140艘，總噸位600萬噸，航港局船舶組長劉嘉洪說，後疫情時代，海運蓬勃復甦，乘載90%國際貿易，海運對我國經濟發展至關重要，時刻注意國際船舶在全球海域的航行安全及環保議題，積極參與國際公約的規範，精進國輪管理績效。

劉嘉洪指出，在東京備忘錄黑名單每2到4個月抽查一次，灰名單4到6個月一次，白名單原則上一年查一次，列入白名單，可以減少各國港口國管制檢查人員（PSCO）的抽查，降低國輪航商的經營成本與航程的干擾。

他說，我國在東京備忘錄的最好排名有到第11名，但去年有一家公司表現不好，拉低我國名次，航港局加嚴管理，提升品質。航港局攜手航商、驗船中心，持續提升我國海運市場的競爭力，維持在世界排名與地位。

美國海岸巡防隊（USCG）的評比，劉嘉洪表示，每年5月公布去年的績效評比，這2年來USCG登船檢查比例降低，國輪沒有因為表現不好而被置留。目前世界有9個備忘錄，航港局定期檢視，我國在MOU表現都算是良好、高標。

ET快訊
快訊／「窮盡一切努力！」　柯建銘預告提釋憲時間點
罕見！議員連2屆被判當選無效
「iPhone16、Pro實機照」爆料曝光
王世堅指白「除1人」都靈肉分離　嗆白狼挺白藍：over my
國會改革法案三讀！民團宣布「下一步行動」
立院職權行使法修法三讀　柯建銘封「國恥日」：韓國瑜絕對是歷史
獨／晴空匯百戶豪宅變「毒氣室」！梯間如瀑布...竹科爸見慘況
快訊／綠委狂丟「藍垃圾」！　韓國瑜怒吼：請安靜

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

穿褲裝帶來意想不到的5種困擾？小心緊身牛仔褲讓你長橘皮

媽媽太強勢！2兄妹「年過40還未嫁娶」…他歎：寧願不結婚

到底對我有沒有好感？其實他早就答應了「12星座靠4動作」靦腆回應你

日本居酒屋拉客「跟你進電梯」強迫進店！他點名秋葉原1大樓

周末假期泡湯！水氣逐日增多　周四起大雨狂炸全台4天

小叔每晚洗澡「婆婆陪共浴」！人妻看傻：他們說要省水

有房有車！32歲單身女「月領7萬遺產」躺平3年：人生好無聊

端午海運開航逾千班運能增1.38倍　金馬小三通訂位率不到5成

登革熱警訊！疾管署點名「3縣市」病媒蚊指數偏高

畢業生快看！連鎖中醫釋上百職缺　7／31前任職「送8千元獎金」

葛斯齊揭男星「比黃子佼可惡」下通牒　再曝「現有主持節目.去陳大天脫口秀」

鼓鼓戴婚戒「等不及去公證」　給足大元幸福+性福：最漂亮的樣子

濃煙+黏著性焦油奪2命　分隊長：沒遇過這麼嚴重

新竹豪宅165人待援　吊車大王派車急搶救

賀軍翔案可疑？葛斯齊爆黑衣人找他　還原「關鍵5分鐘」：女荷官主動敬酒

郭書瑤「不繳管理費＋包裹堆滿大廳」　怒撕點名公告...親道歉：會嚴以律已！

淫聲太銷魂！23歲工程爽戰「澳洲美豔櫃姐」　真相曝光嚇到吃手手

楊繡惠表態「丟系愛台灣」：要有志氣　被酸大陸沒市場...曝自己「主動放棄」！

慢飛兒苦花9年學步　爸媽淡定→難掩興奮

帥！朋友領獎蟑螂爬上衣領　他徒手抓丟掉：其實我也怕

穿褲裝帶來意想不到的5種困擾？小心緊身牛仔褲讓你長橘皮

媽媽太強勢！2兄妹「年過40還未嫁娶」…他歎：寧願不結婚

到底對我有沒有好感？其實他早就答應了「12星座靠4動作」靦腆回應你

日本居酒屋拉客「跟你進電梯」強迫進店！他點名秋葉原1大樓

周末假期泡湯！水氣逐日增多　周四起大雨狂炸全台4天

小叔每晚洗澡「婆婆陪共浴」！人妻看傻：他們說要省水

有房有車！32歲單身女「月領7萬遺產」躺平3年：人生好無聊

端午海運開航逾千班運能增1.38倍　金馬小三通訂位率不到5成

登革熱警訊！疾管署點名「3縣市」病媒蚊指數偏高

畢業生快看！連鎖中醫釋上百職缺　7／31前任職「送8千元獎金」

防詐騙！信用卡刷遊戲點數　研議破3000元延24小時生效

小野麗莎北流開唱再爆「重磅級嘉賓」　主辦給線索：大咖男星

穿褲裝帶來意想不到的5種困擾？小心緊身牛仔褲讓你長橘皮

快訊／「窮盡一切努力！」　柯建銘預告提釋憲時間點

內政部非都市土地開發許可評鑑　臺東縣關山親水公園獲貢獻獎

手機對著不適部位！大媽自稱「神婆」…直播吹「仙氣」為粉絲治病

我國海運管理列東京備忘錄白名單第14名　七連霸且排名大躍升

助富商翁茂鍾爽服2196小時勞務　前台南市警局長陳子敬遭判休職

泰國民宿入夜成亂葬崗！浴缸「滿滿屍體」現場曝　網揭恐怖後果

味全龍使用PitchCom近一個月　吉力吉撈談成效：保護投捕隱私

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

生活熱門新聞

快訊／「中捷長髮哥」近況曝光！臉留兩條長疤　網爆心疼

肝不好　醫曝「4特徵」一看就知

快訊／颮線來了！14縣市大雨特報

龍舟女鼓手「拉下拉鍊」比基尼看光　IG找到了

韓國「1甜點」紅到台灣！一票搖頭：根本邪教

身體出現「10種警訊」恐是罹癌了

激戰前「1步驟」必做！男友喊掃興

快訊／如颱風天　大雷雨改轟7縣市

去日本被歧視「餐廳有空位」店員卻拒！他用1招擊退

「學運妹最好上」苦主現身　PO床照反擊

郭書瑤被控惡鄰「藝人私下反差大」是常態？

快6月了！想換iPhone「要買15還是等16」

「4星座」苦盡甘來！　下半年好運爆棚

G老闆編哥要找醫美幫「長髮哥」免費除疤

更多熱門

相關新聞

台灣憑在AI時代關鍵地位　今年電腦展吸引9位AI產業領袖做主題演講

台灣憑在AI時代關鍵地位　今年電腦展吸引9位AI產業領袖做主題演講

由外貿協會主辦的COMPUTEX，今年邀請到7位科技產業領袖來Keynote主題演講做分享，包括AMD董事長暨執行長蘇姿丰博士、Qualcomm總裁暨執行長Cristiano Amon、Intel執行長Pat Gelsinger、聯發科技副董事長暨執行長蔡力行博士、Supermicro創辦人、總裁暨執行長梁見後、恩智浦半導體(NXP Semiconductors)執行副總裁暨技術長Lars Reger、台達研究院院長闕志克。

劉兆玄新作揭示台灣國際情勢

劉兆玄新作揭示台灣國際情勢

台灣設計展第5度落腳台南

台灣設計展第5度落腳台南

共軍若侵台猝不及防　美學者：須遏止中國擴張

共軍若侵台猝不及防　美學者：須遏止中國擴張

英德法荷澳齊聲挺台參與WHA

英德法荷澳齊聲挺台參與WHA

關鍵字：

東京備忘錄海運管理績效台灣美國海岸巡防隊國輪

讀者迴響

熱門新聞

快訊／「中捷長髮哥」近況曝光！臉留兩條長疤　網爆心疼

肝不好　醫曝「4特徵」一看就知

25歲代理所長為家中獨子…2線1星警父接噩耗急北上！

快訊／颮線來了！14縣市大雨特報

龍舟女鼓手「拉下拉鍊」比基尼看光　IG找到了

獨／晴空匯最新現況曝！走廊、天花板「黑麻麻」

新北市「檢舉有錢領」！最高可拿萬元獎金

劉雨柔錄影發飆「拒同台楊皓如」秒離場！

即／新竹「25歲代理所長」宿舍舉槍自轟亡！

快訊／郭書瑤「被控惡鄰」道歉了！　1年不繳管理費「理由曝光」

《全明星》186cm男神結婚了！

韓國「1甜點」紅到台灣！一票搖頭：根本邪教

身體出現「10種警訊」恐是罹癌了

「青鳥行動」冒雨聚集立院外！怒吼：我們是國民黨、民眾黨動員的

啦啦女神霖霖遭劈腿「1月前PO截圖公審」！

更多

最夯影音

更多

葛斯齊揭男星「比黃子佼可惡」下通牒　再曝「現有主持節目.去陳大天脫口秀」

鼓鼓戴婚戒「等不及去公證」　給足大元幸福+性福：最漂亮的樣子

濃煙+黏著性焦油奪2命　分隊長：沒遇過這麼嚴重

新竹豪宅165人待援　吊車大王派車急搶救

賀軍翔案可疑？葛斯齊爆黑衣人找他　還原「關鍵5分鐘」：女荷官主動敬酒

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面