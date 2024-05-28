台灣海運管理績效「輸給中國」排14名　東京備忘錄連7年白名單

▲東京備忘錄5月公告最新海運管理績效年報，我國海運管理績效排14名。非當事新聞。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者蔡亞樺／台北報導

促進亞太地區營運船舶營運與航行安全的東京備忘錄（Tokyo MOU），5月公告最新海運管理績效年報，我國連續第7年獲得東京備忘錄「白名單」國家，排名從去年第22名進步到第14名，前3名為中國、中國香港、新加坡，交通部航港局更指出，美國海岸巡防隊最新年報，我國也列為零留置的優良船旗國。

航港局表示，東京備忘錄為世界上9個港口國管制合作策略聯盟組織之一，針對到訪東京備忘錄國際港口的外籍船進行港口國管制檢查，目的為消弭次標準船帶來潛在的海事安全及海洋污染風險，東京備忘錄成績最能體現我國國輪的管理績效。

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航港局進一步表示，美國身為世界第一大經濟體，世界各國與美國往來非常頻繁，美國海岸巡防隊（USCG）也發展出其專屬的船舶檢查及評比機制，獨立於其他港口國管制組織，到訪美國港口的外籍船舶均由美國海岸巡防隊依船舶風險評估結果實施抽查。

▲航港局船舶組長劉嘉洪（右）說明，我國海運管理績效 。（圖／記者蔡亞樺攝）

目前我國國輪約140艘，總噸位600萬噸，航港局船舶組長劉嘉洪說，後疫情時代，海運蓬勃復甦，乘載90%國際貿易，海運對我國經濟發展至關重要，時刻注意國際船舶在全球海域的航行安全及環保議題，積極參與國際公約的規範，精進國輪管理績效。

劉嘉洪指出，在東京備忘錄黑名單每2到4個月抽查一次，灰名單4到6個月一次，白名單原則上一年查一次，列入白名單，可以減少各國港口國管制檢查人員（PSCO）的抽查，降低國輪航商的經營成本與航程的干擾。

他說，我國在東京備忘錄的最好排名有到第11名，但去年有一家公司表現不好，拉低我國名次，航港局加嚴管理，提升品質。航港局攜手航商、驗船中心，持續提升我國海運市場的競爭力，維持在世界排名與地位。

美國海岸巡防隊（USCG）的評比，劉嘉洪表示，每年5月公布去年的績效評比，這2年來USCG登船檢查比例降低，國輪沒有因為表現不好而被置留。目前世界有9個備忘錄，航港局定期檢視，我國在MOU表現都算是良好、高標。