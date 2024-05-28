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台灣「烏克蘭計畫」！前行政院長劉兆玄新作　揭台灣國際情勢與未來方向

▲▼ 。（圖／活動提供）

▲0527前行政院長劉兆玄（上官鼎）於時報文化舉辦新書發表會。（圖／活動提供）

生活中心／綜合報導

前行政院長劉兆玄（筆名：上官鼎）於時報文化舉辦新書發表會，全新力作《台灣「烏克蘭計畫」》於2024年5月出版，以現代紀實小說以台灣為背景，描繪了政治攻防和國際鬥爭的細節，讓讀者彷彿看到現代武俠小說的誕生。

▲▼ 。（圖／活動提供）

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▲劉兆玄（上官鼎）新書發表，透露故事情節似假若真，待讀者發掘。（圖／活動提供）

《台灣「烏克蘭計畫」》新書發表會，現場重量級貴賓滿座，作家楊渡表示，《台灣「烏克蘭計畫」》一書初讀時像驚悚小說，再讀發現是紀實小說，而他深深希望小說中引人擔憂的台灣前景，終不會成為一篇報導文學，他也提到，因為作者的化學及政治經歷，才能將書中關於核融合研究、各國情治單位的細節描述得如此生動。

作家羅智成指出，小說所敘述的故事相當貼合現實，其中的各國角力並非一場陰謀，而是眾所皆知的「陽謀」。作者上官鼎從上一部小說《從台灣來》，到這次的《台灣「烏克蘭計畫」》，再次讓小說中這群江湖高手重聚一堂，暗示著台灣的國際關係，正如主角之一的葉運隆一樣，處在一個「匹夫無罪，懷璧其罪」的尷尬立場，也不斷對讀者提出警訊。

前行政院院長江宜樺分享感言，他從本書的文字感受到劉兆玄院長過往的諄諄話語，將這些對時事、政治的觀察轉化為小說，相當不容易，一方面讓人心情沉重，因為從中讀到的情節，有些不只是小說，而是正在發生的現實；另一方面更引人深思：閱讀之外，我們還能夠做些什麼？

▲▼ 。（圖／活動提供）

▲劉兆玄（上官鼎）新作《台灣「烏克蘭計畫」出版。（圖／活動提供）

本書作者劉兆玄（筆名上官鼎）表示，這本小說是為了宣洩他胸中的一口氣，寫作時正逢俄烏戰爭開打，明眼人都知道這是一場代理人戰爭，而美國在這場戰爭中付出的代價即是失去了道德制高點，在國際上的影響力也從此受挫，各國或許都在暗忖，這次是烏克蘭，下一個輪到誰？台灣會成為下一個烏克蘭嗎？因此他以小說之筆取代說教，來傳達他對台海情勢的看法及擔憂，情節恐會讓讀者讀來覺得似假還真，期待透過本書引起一些思考。

另有前經濟部長尹啟銘、前教育部長曾志朗、馬英九文教基金會執行長蕭旭岑、前立法委員高思博、前行政院文化建設委員會主任委員黃碧端、國際綠色化學大師林德培等多位各界嘉賓一同共襄盛舉，除了盛讚作者的創作能量驚人，也紛紛表示本書彷彿長篇預言，預示了台灣引人憂心的未來，盼透過《台灣「烏克蘭計畫」》的情節演繹，為國人敲響一記警鐘，多關心台灣所處的國際情勢與未來的國家方向。

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