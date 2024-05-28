英德法荷澳齊聲挺台參與WHA　發言精華一次看

▲理念相近國家紛紛在WHA為台灣發聲。（圖／翻攝自世界衛生大會影像，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

第77屆「世界衛生大會」（WHA）開議，儘管有多個友邦、理念相近國家為台灣發聲，我國仍連續8年遭WHA排除在外。包括法國、英國、德國、澳大利亞、荷蘭及歐盟等國家，在全會第一天「總討論」議程中接連發言挺台，不僅明確提及台灣，也重申應接納台灣參與WHA及WHO所有會議、活動及機制。

在WHA全會總討論階段，理念相近國家紛紛為台灣仗義執言。歐盟比利時常任代表布茨韋夫（Marc Pecsteen de Buytswerve）指出，世界衛生組織必須繼續發揮核心和協調的角色，促進國際參與者間的協調及包容性合作，以建立有效的國際體系，不遺漏世界任何人及任何區域。

澳洲衛生部長巴特勒（Mark Butler）表示，「我們也承認與台灣等所有夥伴合作的重要性。我們承諾致力於公平及包容。健康是世人共享的人權，無論性別、年齡、性向、種族、宗教信仰、經濟地位或能力。公平必須成為我們健康衛生體系的基石」。

荷蘭衛生部長德依斯嘉（Pia Dijkstra）說，「我們將繼續支持世界衛生組織促進、提供及保護所有人的健康，不遺漏任何人。對於那些為世界衛生貢獻寶貴專業及知識的所有世人，我們支持他們有意義的參與」。

法國社會事務及衛生部副部長弗雷德里克·瓦萊圖（Frédéric Valletoux）直言，「最後本人要重申，法國支持台灣參與本屆世界衛生大會活動」。

德國聯邦健康部長勞特巴赫（Prof. Karl Lauterbach）表示，「世界衛生組織須減少官僚主義、增加靈活性並大幅提高效率。透過這輪投資，我們可以實現這些目標。我們需要團結一致，利用包括台灣在內每個人的專業知識，來應處我們面臨的挑戰」。

英國衛生及福利部副大臣馬肯勳爵（Lord Nick Markham）說，「基於此，我們相信台灣應再次成為世界衛生大會的觀察員，並被允許有意義參與所有相關技術性會議，如同2016年以前的作法」。

此外，多個友邦也在總務委員會2對2辯論時，為台灣發聲，馬紹爾群島衛生部長Ota Kisino表示，世界衛生大會必須就台灣以觀察員身分參與進行討論。台灣曾於2009至2016年間擔任觀察員，在近期全球衛生挑戰的背景下，台灣的參與更是前所未有的關鍵。台灣可對更全面的全球衛生架構做出重大貢獻，讓世界更健康、更具韌性且更公平。

聖露西亞衛生部長Moses Jn. Baptiste直指，台灣持續透過協助夥伴國家及國際組織，參與全球落實健康權的努力，包括改善南太平洋國家的健康照護、幫助海地震災受影響的婦孺獲取營養、提供羅馬尼亞境內的烏克蘭難民及婦孺心理支持服務、協助加勒比海島國勞工適應氣候變遷、幫助肯亞取得潔淨飲水與改善衛生照護等。

Moses Jn. Baptiste說，此外，台灣持續提供人道援助，幫助許多國家災後復原與重建，例如菲律賓、日本、夏威夷、土耳其與印尼等。台灣也致力促進全民健康覆蓋，並不吝與全世界分享其醫衛經驗與專業，這都顯示台灣確實可為全球衛生做出顯著貢獻。

貝里斯衛生部長Kevin Bernard說，台灣擁有2350萬人口，在包括疫苗開發及醫療照護創新等全球健康貢獻領域表現卓越。儘管如此，台灣自2017年因來自中國的政治壓力，遭不公平排除在「世界衛生大會」外。該等排除不僅損害全球衛生，亦違反「世界衛生組織」所秉持的普遍性及包容性原則。台灣對其人民健康負責，並在因應全球公衛緊急事件上擁有至關重要的寶貴專業知識。

聖文森衛生、健康及環境部長St. Clair Emmanuel Prince說，台灣於2013年和2017年通報並分享H6N1和H7N9禽流感病例及病毒基因序列資訊，以利各國為緊接而來的疫情進行準備。 2019年12月，台灣疾病監測系統發現中國發布有關不明原因肺炎的通報，並向「世界衛生組織」報告，成為最早向該組織通報疫情的國家之一。