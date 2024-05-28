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桃知道GELEVEN PLAZA與桃市總圖　舉辦水豚君愛閱圖書館活動

▲桃知道GELEVEN PLAZA聯手桃園市總圖系列閱讀活動啟動

▲桃園市總圖館長施照輝表示，桃園全力推動明日家庭閱讀計畫。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

為鼓勵市民朋友愛閱讀，桃知道GELEVEN PLAZA六月份聯手桃園市總圖，舉辦「水豚君愛閱圖書館」六大活動，邀請深受大小朋友歡迎的療癒系巨星「水豚君」，擔任活動大使，28日並現身活動記者會，和受邀小朋友一起閱讀，期全民打造桃園成為閱讀城市。

▲桃知道GELEVEN PLAZA聯手桃園市總圖系列閱讀活動啟動

▲桃知道GELEVEN PLAZA聯手桃園市總圖，邀請市民參加「水豚君愛閱圖書館」閱讀活動。（圖／記者楊淑媛攝）

桃園市總圖館長施照輝表示，現在的小朋友沉迷於3C、缺乏閱讀，家庭因為少了閱讀，越來越疏離，市總圖推動明日家庭閱讀計畫，希望家長跟小朋友每天撥10至15分鐘共讀，從小培養專注力和創造力，而圖書館有非常多館藏可供各年齡小朋友借閱，透過家庭閱讀計畫增進親子關係，除了書籍，還有各種視聽、影音、英語學習，另外也舉辦故事媽媽、作家座談甚至講座。

▲桃知道GELEVEN PLAZA聯手桃園市總圖系列閱讀活動啟動

▲超萌「水豚君」來囉！和小朋友一起於市總圖閱讀。（圖／記者楊淑媛攝）

這次聯手桃知道GELEVEN PLAZA舉辦的「水豚君愛閱圖書館」活動，6月份規劃6大活動，包括快閃巿集、小小說書人說故事比賽、小書蟲書市、閱讀創意市（植物系手作DIY）、兒童繪本舞台劇（小木偶改編版）、薦面聊書-好書交換，週週都有不同活動主題，歡迎民眾一起加入閱讀行列。

▲桃知道GELEVEN PLAZA聯手桃園市總圖系列閱讀活動啟動

為慶祝活動起跑，28日記者會當天並由施館長、執行單位以及可愛的活動大使水豚君一同揭開「水豚君 愛閱圖書館活動」並以系列活動中的【薦面聊書：盲書體驗閱讀分享】輪翻推薦好書，另外小小愛閱者士碩小朋友也分享《負子蟲找新家》故事。

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