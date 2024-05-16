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致力偏鄉閱讀紮根　周大觀讀出希望中心與南投市立締結姊妹圖書館

▲全球熱愛生命獎章得主「陽光喜憨天使」周以嘉帶來演奏開場。（圖／南投市公所提供）

▲全球熱愛生命獎章得主「陽光喜憨天使」周以嘉帶來演奏開場。（圖／南投市公所提供）

記者高堂堯／南投報導

周大觀文教基會為化解社會閱讀風氣日漸淡薄的危機，永續推動「家庭歡樂悅讀活動」，並攜手79國全球熱愛生命獎章得主、79國姐妹圖書館推動偏鄉閱讀紮根，今天進一步與南投市立圖書館締結姊妹圖書館，呼籲國內外各界除到日月潭、妖怪村、清境農場旅遊，也不忘到南投市分享溫馨書香。

今天活動開場由全球熱愛生命獎章得主「陽光喜憨天使」周以嘉吹奏希望樂章，接著由其母尤惠珠朗讀分享自己的著作《第一道陽光》，同時在基金會創辦人周進華見證下，由「周大觀讀出希望中心」主任金馨梅與南投市長張嘉哲簽署締結姊妹圖書館。

▲「周大觀讀出希望中心」與南投市簽署締結姊妹圖書館。（圖／南投市公所提供，下同）

▲「周大觀讀出希望中心」與南投市簽署締結姊妹圖書館。（圖／南投市公所提供，下同）

已故生命勇士周大觀父親周進華表示，每當我們翻開任何一本書，就開啟一道通往世界的大門，為鼓勵台灣以至全球偏鄉孩子「少滑手機、為愛朗讀、航向書海、讀出希望」，在屏東縣大鵬灣創辦全球第一個走讀驛站「周大觀讀出希望中心」，同時接受79個國家全球熱愛生命獎章得主推薦，也已與79個國家偏鄉圖書館締結姊妹圖書館，計畫永續擴大推動「好書交換．悅讀交流」，更歡迎全球背包客來台以書會友。

▲「周大觀讀出希望中心」攜手79國全球熱愛生命獎章得主，推動閱讀紮根偏鄉。（圖／南投市公所提供）

周大觀基金會董事長暨周母郭盈蘭指出，最近轟動全球的電影《恩賜妙手》，為美國著名神經外科醫生班傑明．卡森博士（Benjamin Carson, M.D.）真人真事改編而成：一個黑人小孩正因為閱讀而改變人生、成為神經外科權威名醫，也造福無數個病患；而周大觀從小讀遍四書五經，10歲以詩抗癌結輯為《我還有一隻腳》，翻譯為43種語言、暢銷1700多萬冊，嘉惠全球35萬多弱勢癌童。

郭盈蘭也強調，閱讀已成為全球國安問題，挪威、紐西蘭為避免孩子網路成癮、識字能力減退，日前率先立法禁止帶手機入校園，並加強實體書樂讀學分，值得全球各界重視；張嘉哲表示，感謝基金會選擇南投市，增加該市圖書量，一起為該市的圖書環境努力，而明年新市立圖書館將完工啟用，希望能跟基金會持續合作，一同努力打造「南投教育城」。

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