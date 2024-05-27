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蘇花改中仁隧道南向施工！6 月起全時段封閉　改走舊蘇花

▲蘇花改中仁隧道南向將進行路基排水改善工程，6月1日至30日實施全時段封閉管制。（圖／公路局提供，下同）

▲蘇花改中仁隧道南向將進行路基排水改善工程，6月1日至30日實施全時段封閉管制。（圖／公路局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

台9線蘇花路廊中仁隧道為儘早完成路基排水改善工程，減少對用路人影響，南下隧道6月1日至30日實施全時段24小時封閉管制，於隧道內、外進行排水管涵開挖作業。管制期間請用路人改走台9丁線舊蘇花公路通行。

工務單位表示，南下封閉期間北端管制點為台9線和中地磅站前紅綠燈號誌（148k+860）；另在北上隧道南洞口，進行地下管涵推進作業，接續北上隧道路基排水工程（北上隧道無道路管制），連假期間自6月7日中午12時至6月11日凌晨零時不管制，提醒用路人於中仁隧道南下路段前，台9線147k+600-148k+500，同時進行0403地震災害邊坡搶修復建工程，施工期間道路縮減限速25公里，請用路人減速行駛。

▲蘇花改中仁隧道南向將進行路基排水改善工程，6月1日至30日實施全時段封閉管制。（圖／公路局提供，下同）

▲施工期間用路人請改走台九丁舊蘇花路段通行。

公路局呼籲用路人，山區道路豪雨或連續降雨期間，易發生落石，路況難以掌握，非必要請勿於災後降雨期間進入山區道路，並應隨時注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備。

民眾可利用公路局智慧化省道即時資訊服務網（https://168.thb.gov.tw）或手機下載「幸福公路APP」及收聽路況廣播訊息，掌握最新道路資訊。

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