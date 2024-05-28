館長狂言「一通電話能動員100萬人」！486先生嗆：少在那邊唬爛

▲館長稱一通電話可以動員100萬人。（資料照／記者林敬旻攝）



記者朱祖儀／綜合報導

藍白兩黨攜手力拚國會改革，不過卻引起社會反彈，日前更有10萬名民眾聚集在立法院外抗議。對此，「館長」陳之漢就在直播表示，「我今天一通電話100多萬人，我不打而已」，不過卻引起電商網紅「486先生」陳延昶質疑，直言「少在那邊唬爛！」

館長日前開直播討論到，立法院審理國會改革案，及立法院外吸引超過10萬人聚集響應的相關話題，表示「外面10萬人？好，OK，我跟你講，我今天一通電話100多萬人，我不打這個電話而已好不好，不要跟我講多少人好不好」。

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針對館長說自己可以動員100萬人上街頭，486先生在臉書表示，「哈哈哈哈哈，阿漢，少在那邊唬爛，你週日叫人上街頭我看看」，最後更直接開嗆，「要真有別說百萬，能叫1萬人，那以後你不用叫我大哥，改成我叫你大哥」。

▲486先生狠酸館長。（圖／翻攝自Facebook／陳延昶）



不少網友也說，「人真的不能太膨脹」、「他怎麼不打電話讓一百多萬人買他的東西」、「真有那麼大的人脈，生意也不會做成這樣」、「一通電話百萬人，那之前在凱道你就應該要打電話了」、「用嘴巴講得比較快，都不用負責任」。