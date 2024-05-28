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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

金句連發！王世堅轟傅崐萁「犯罪就要坐牢」　批黃國昌「自戀男」

▲立法院通過《刑法》藐視國會罪條文修正案，民進黨立委王世堅發言。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨立委王世堅再度狂酸藍白，金句連發。（圖／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院會今（28日）三讀修正攸關「藐視國會罪」刑責的《刑法》部分條文，民進黨立委王世堅在三讀後發言時「金句連發」，高聲狂嗆國民黨團總召傅崐萁露出「大魔頭」真面目，「敢做就要敢當！犯罪就要坐牢！不是嗎？」又酸民眾黨團總召黃國昌跑到立法院議場是重回「犯罪現場」，黃的虛偽來自自戀，「自戀男！黃國昌！偽君子！黃國昌！」

王世堅今天晚間登台時大罵，「有偽君子黃國昌，就會有真小人傅崐萁」，黃國昌、傅崐萁哥倆好一對寶，今天傅崐萁總算讓外界看到他大魔頭的真面目，傅崐萁說自己先前被關是民進黨害的，「敢做就要敢當！犯罪就要坐牢！不是嗎？」他質問，難道現在關在監獄裡的，通通是民進黨害的囉？這莫名其妙，傅崐萁今天不演了，讓外界看到：簡單粗暴，傅崐萁就是來報仇的。

王世堅話鋒一轉又說，「怪事年年有，今年特別多」，他比較不理解黃國昌，犯罪者在得逞後都要四處竄逃，沒想到黃國昌剛才竟然跑來「犯罪現場」，天啊，還洋洋得意。他說，上禮拜五他經過黃國昌身邊，突然看到黃面對著鏡頭，叫觀眾「欣賞他俊俏的臉龐」，天啊，原來黃國昌的虛偽來自他的自戀，「自戀男！黃國昌！偽君子！黃國昌！」

王世堅呼籲，民眾黨團應該幡然醒悟、起義來歸，應該跟偽君子黃國昌劃清界線，應該行使個人意志自由投票。

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