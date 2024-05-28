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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

立院外民眾「被綠假訊息迷惑、誤會」　黃國昌：已有負責任說明

▲▼民眾黨團記者會 國會改革亂鬥。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨團記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者袁茵／台北報導

立法院28日持續審議國會改革相關法案，可望三讀過關。民眾黨團28日一早到議場前排隊，黨團總召黃國昌表示，因為目前剩餘二讀程序都沒爭議，藍綠白提的再修正動議都是不予增列，所以將會支持民進黨提案；另針對會不會出去場外跟抗議群眾說明，黃國昌回應，對於場外民眾受民進黨散播的假訊息而迷惑或產生誤會，自己已有負責任的說明。

民眾黨團8名立委28日早上6時到立院議場前排隊，黃國昌表示，2024年5月28日將是台灣民主史上非常重要的一天，推動30年的國會改革，建立聽證調查制度、強化人事同意權的審查，希望能夠順利完成三讀，24日已將有國會聽證調查制度、人事同意權行使等所有實質條文完成二讀，今天剩餘二讀程序其實都沒有爭議，因為國民黨、民眾黨以及民進黨所提出的再修正動議，都是不予增列，「我們跟國民黨已清楚表態，會支持民進黨的提案。」

黃國昌提及，希望民進黨過去曾長期推動國會改革，不要繼續因為自己掌握了行政權，就忘了過去推動國會改革的理想跟初衷，換了位置就換了腦袋，在今天台灣民主史上重要的日子，希望執政黨不要繼續站在推動改革的對立面，能順利讓今天議事可以進行，讓台灣能夠擁有一個正常的國會，有效監督行政權，避免行政權的違法濫權，避免行政權的貪污腐敗。

黃國昌指出，今天是整個推動國會改革的歷程當中最重要一天，也歡迎全台灣所有公民關注今天立院通過的跨時代國會改革法案，「我們相信有一個正常的國會，才能真正站在人民立場，為人民發聲，讓台灣國會能夠照進陽光，讓台灣的國會能夠有效監督行政權。」

▲▼民眾黨團記者會 國會改革亂鬥 黃珊珊。（圖／記者屠惠剛攝）

黨團副總召黃珊珊說，在這次國會改革的提案裡面，民眾黨於總統大選時的第一場不分區立委記者會就是國會改革，2月1日至立院就任的第一場記者會也是國會改革，國會改革是民眾黨第一要務；稍後的法條都沒有爭議，但仍可看見每條被表決9次，站在尊重國會議事程序情況下，當然希望尊重少數，但也希望民眾看清楚法條內容本質。

黃珊珊認為，這2天很多人開始看文字內容，一看就知道這不是擴權或恣意妄為的法案，必須經過院會嚴謹的程序才能成立調查委員會，不會隨時隨地、高興就找人問話，這幾天民進黨一再宣傳藍白會恣意侵害人民權益，但相信公民已在這2天看得非常清楚。

黃珊珊強調，延宕30年國會改革的精神，包括民進黨以前在野時的主張，都將在今天的立法院會中落實，國會改革不是針對什麼人，而是針對這個國家制度、國家未來，必須在行政、立法互相監督制衡下持續往前走，「今天是民主最重要一篇，希望等等所有公民一起來關心程序，還有各個政黨表現，希望國會改革不再是空話，希望國會改革成為台灣民主史最重要一頁。」

被問到願不願意到外面跟抗議民眾溝通？黃國昌回應，整個溝通的程序不斷進行當中，在每次院會議程當中，他都透過非常負責任的方式，告訴全台的公民社會，現在在審議的是什麼法案、這法案所會造成的影響是什麼，「我們不會像民進黨一樣，利用在院會發言時間，持續在散播假訊息，持續的透過謊言挑起對立、衝突跟仇恨。」

黃國昌說，從一開始到現在，民眾黨對於自己所推出國會改革的版本，每一條、每一項規定，不管是從外國的立法例子，還是過去民進黨委員自己曾經提出的提案，都非常負責的跟台灣社會報告，「對於場外有非常多公民團體或是年輕人，因為受到民進黨散播的假訊息而迷惑，或是產生誤會，我們也都負責任跟大家進行說明。」

黃國昌強調，這是一個制度的討論，為台灣國會開創新局一項重要的改革，在這個推動改革過程中，民眾黨站在第一線，「我們不會被這些謊言、假訊息擊倒，我們能做的就是一次次耐心、負責任的跟所有人民做報告與說明。」

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民眾黨立法院黃國昌國會改革

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