快訊／國家警報響！　大雷雨狂炸4縣市淹水警戒

▲最新雷達回波圖。（圖／氣象署）



記者陳俊宏／台北報導

大雷雨狂轟，國家警報響了！中央氣象署觀測，新竹市香山區最近一小時雨量達74毫米。水利署對新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市發布「淹水警戒」。此外，氣象署也對台中市太平區頭汴坑溪發布「災防告警訊息」。

►一級淹水警戒

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新竹市：香山區 、 北區 、 東區

苗栗縣：後龍鎮 、 竹南鎮 、 頭份市

►二級淹水警戒

新竹縣：新豐鄉

苗栗縣：苑裡鎮 、 造橋鄉

台中市：大甲區

▼大雷雨轟5縣市。（圖／氣象署）

氣象署針對台中市頭汴坑溪（仙女瀑布至一江橋）發布災防告警，持續時間至8時34分，此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離，遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

氣象署表示，桃園市、新北市、新竹縣大雷雨即時訊息持續時間至7時30分，新竹市、苗栗縣大雷雨即時訊息持續時間7時，請慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

►大雷雨示警區域



新北市：板橋區、新莊區、樹林區、鶯歌區、三峽區、淡水區、土城區、五股區、泰山區、林口區、三芝區、八里區

桃園市：桃園區、中壢區、大溪區、楊梅區、蘆竹區、大園區、龜山區、八德區、龍潭區、平鎮區、新屋區、觀音區

新竹縣：竹北市、新埔鎮、關西鎮、湖口鄉、新豐鄉、芎林鄉、橫山鄉、寶山鄉

新竹市：東區、北區、香山區

苗栗縣：苗栗市、苑裡鎮、通霄鎮、竹南鎮、頭份市、後龍鎮、銅鑼鄉、頭屋鄉、西湖鄉、造橋鄉