快訊／大雷雨北移　狂轟5縣市

▲大雷雨轟5縣市。（圖／氣象署）



記者陳俊宏／台北報導

大雷雨北移到新北，擴大5縣市！中央氣象署今天一早對新北市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣發布「大雷雨即時訊息」。氣象署觀測，桃園市觀音區最近1小時雨量達57毫米。

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▲▼最新天氣圖。（圖／氣象署）



氣象署表示，桃園市、新北市、新竹縣大雷雨即時訊息持續時間至7時30分，新竹市、苗栗縣大雷雨即時訊息持續時間7時，請慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

►大雷雨示警區域



新北市：板橋區、新莊區、樹林區、鶯歌區、三峽區、淡水區、土城區、五股區、泰山區、林口區、三芝區、八里區

桃園市：桃園區、中壢區、大溪區、楊梅區、蘆竹區、大園區、龜山區、八德區、龍潭區、平鎮區、新屋區、觀音區

新竹縣：竹北市、新埔鎮、關西鎮、湖口鄉、新豐鄉、芎林鄉、橫山鄉、寶山鄉

新竹市：東區、北區、香山區

苗栗縣：苗栗市、苑裡鎮、通霄鎮、竹南鎮、頭份市、後龍鎮、銅鑼鄉、頭屋鄉、西湖鄉、造橋鄉

此外，氣象署清晨近5時也對14縣市發布「大雨特報」，鋒面通過，易有短延時強降雨，今日台南以北有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方及落石；高屏地區及澎湖、金門亦有局部較大雨勢發生的機率，請注意。

►大雨特報

基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

