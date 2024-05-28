　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／颮線來了！14縣市大雨特報　大雷雨襲2縣市

（圖／氣象署）

▲「颮線」接近中。（圖／氣象署）

記者陳俊宏／台北報導

「颮線」來了，台南以北14縣市「大雨特報」，桃園市、新竹縣「大雷雨警報」，慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風。

中央氣象署今天清晨近5時發布「大雨特報」，鋒面通過，易有短延時強降雨，今日台南以北有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方及落石；高屏地區及澎湖、金門亦有局部較大雨勢發生的機率，請注意。

[廣告]請繼續往下閱讀...

►大雨特報

基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市

氣象署4時58分也對桃園市、新竹縣發布「大雷雨即時訊息」，持續時間至6時，請慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

►大雷雨示警區域

桃園市：中壢區、楊梅區、蘆竹區、大園區、新屋區、觀音區
新竹縣：竹北市、新埔鎮、湖口鄉、新豐鄉

氣象專家吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今天清晨紅外線雲圖顯示，西北部近海對流雲系逼近中，伴隨線狀對流回波及閃電，屬中尺度系統的「颮線」。

▼桃竹大雷雨來襲。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

▼今晨0時至5時累積雨量圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）　

（圖／氣象署）

ET快訊
快訊／雨勢升級！　16縣市豪大雨
快訊／國家警報響！　大雷雨狂炸4縣市淹水警戒
快訊／大雷雨北移　狂轟5縣市
快訊／6縣市有感！05：48規模4.5地震　最大震度4級

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／雨勢升級！　16縣市豪大雨

快訊／國家警報響！　大雷雨狂炸4縣市淹水警戒

國宴名廚保師傅住院81天猝逝　醫：肺炎期間心血管病風險增6、7倍

快訊／大雷雨北移　狂轟5縣市

後天「天赦日」　5生肖可轉運

快訊／6縣市有感！05：48規模4.5地震　最大震度4級

快訊／大雷雨擴4縣市　今全台下最多

快訊／颮線來了！14縣市大雨特報　大雷雨襲2縣市

圍立院深夜吵到兒童醫院　DJ團體贈「永久免費門票」給病童

阿嬤早餐店佛到爆！每樣「只賣10元」堅持不再漲價

新竹豪宅165人待援　吊車大王派車急搶救

濃煙+黏著性焦油奪2命　分隊長：沒遇過這麼嚴重

賀軍翔案可疑？葛斯齊爆黑衣人找他　還原「關鍵5分鐘」：女荷官主動敬酒

葛斯齊揭男星「比黃子佼可惡」下通牒　再曝「現有主持節目.去陳大天脫口秀」

郭書瑤「不繳管理費＋包裹堆滿大廳」　怒撕點名公告...親道歉：會嚴以律已！

慢飛兒苦花9年學步　爸媽淡定→難掩興奮

鼓鼓戴婚戒「等不及去公證」　給足大元幸福+性福：最漂亮的樣子

勇消李詠真2023年才剛結婚　堂哥哭了：婚禮竟是最後一面

新竹大樓火警2勇消殉職　家屬抵殯儀館心碎痛哭...

新竹晴空匯2勇消殉職！　署長赴靈堂：任務結束

快訊／雨勢升級！　16縣市豪大雨

快訊／國家警報響！　大雷雨狂炸4縣市淹水警戒

國宴名廚保師傅住院81天猝逝　醫：肺炎期間心血管病風險增6、7倍

快訊／大雷雨北移　狂轟5縣市

後天「天赦日」　5生肖可轉運

快訊／6縣市有感！05：48規模4.5地震　最大震度4級

快訊／大雷雨擴4縣市　今全台下最多

快訊／颮線來了！14縣市大雨特報　大雷雨襲2縣市

圍立院深夜吵到兒童醫院　DJ團體贈「永久免費門票」給病童

阿嬤早餐店佛到爆！每樣「只賣10元」堅持不再漲價

防範惡鄰！　立陶宛總統喊話擴大國防支出：應占GDP約3.5％

記憶力越來越差　4種習慣讓腦袋更靈光

快訊／雨勢升級！　16縣市豪大雨

快訊／國家警報響！　大雷雨狂炸4縣市淹水警戒

澤倫斯基訪西班牙簽防衛協議　獲350億軍援

美股連動「台韓雙雄」吸金！台股強彈逾2成　專家看科技股續揚

國宴名廚保師傅住院81天猝逝　醫：肺炎期間心血管病風險增6、7倍

強烈氣旋襲印度孟加拉　至少16死、近百萬人避難

快訊／大雷雨北移　狂轟5縣市

Lisa、太妍都在掛！韓女團瘋「包包掛飾」成新潮流　越多越時髦

情侶路邊吵架她怒脫衣 內衣也解開！驚呆全場

生活熱門新聞

快訊／14縣市大雨特報　大雷雨襲2縣市

龍舟女鼓手「拉下拉鍊」比基尼看光　IG找到了

激戰前「1步驟」必做！男友喊掃興

去日本被歧視「餐廳有空位」店員卻拒！他用1招擊退

快訊／6縣市有感！05：48規模4.5地震　最大震度4級

快訊／大雷雨北移　狂轟5縣市

身體出現「10種警訊」恐是罹癌了

快訊／大雷雨擴4縣市　今全台下最多

4縣市大雨特報！鋒面強襲雨擴全台下7天

日文系畢業！他出社會1年「慘被震撼教育」改當保全

人資答應給46K　OL拒絕其他公司「下秒突改成42K」

快訊／國家警報響！　大雷雨狂炸4縣市淹水警戒

阿嬤早餐店佛爆　每樣只賣10元不漲價

圍立院吵到病童　DJ團體贈「永久免費門票」

更多熱門

相關新聞

快訊／大雷雨擴4縣市　今全台下最多

快訊／大雷雨擴4縣市　今全台下最多

今日全台雨最多，大雷雨警報擴大！中央氣象署今天清晨對桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣發布「大雷雨即時訊息」。

今晚到明天「雨最大」！豪雨灌進西半部　北部周三降溫

今晚到明天「雨最大」！豪雨灌進西半部　北部周三降溫

台灣上空「閃電密集」！午後雷雨彈開轟　雨區擴大時間曝

台灣上空「閃電密集」！午後雷雨彈開轟　雨區擴大時間曝

今全台變天午後雨加大　明「下最多」

今全台變天午後雨加大　明「下最多」

美估艾維尼恐變強颱　最新各國路徑一致了

美估艾維尼恐變強颱　最新各國路徑一致了

關鍵字：

氣象氣象署氣象雲

讀者迴響

熱門新聞

快訊／14縣市大雨特報　大雷雨襲2縣市

龍舟女鼓手「拉下拉鍊」比基尼看光　IG找到了

快訊／郭書瑤「被控惡鄰」道歉了！　1年不繳管理費「理由曝光」

晴空匯大火是充電樁釀禍？管委會回應

激戰前「1步驟」必做！男友喊掃興

去日本被歧視「餐廳有空位」店員卻拒！他用1招擊退

吹變頻冷氣2個月燒萬元！定頻一吹法帳單免2千

郭書瑤被點名清空包裹「怒撕公告」

快訊／6縣市有感！05：48規模4.5地震　最大震度4級

快訊／大雷雨北移　狂轟5縣市

薔薔去新加坡「穿搭踩雷」當場被抓！

謝和弦遭網友詛咒女兒　赴警局提告

身體出現「10種警訊」恐是罹癌了

以色列少女被擄　姊認出「史努比睡衣」心痛

快訊／大雷雨擴4縣市　今全台下最多

更多

最夯影音

更多

新竹豪宅165人待援　吊車大王派車急搶救

濃煙+黏著性焦油奪2命　分隊長：沒遇過這麼嚴重

賀軍翔案可疑？葛斯齊爆黑衣人找他　還原「關鍵5分鐘」：女荷官主動敬酒

葛斯齊揭男星「比黃子佼可惡」下通牒　再曝「現有主持節目.去陳大天脫口秀」

郭書瑤「不繳管理費＋包裹堆滿大廳」　怒撕點名公告...親道歉：會嚴以律已！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面