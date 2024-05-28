快訊／颮線來了！14縣市大雨特報　大雷雨襲2縣市

▲「颮線」接近中。（圖／氣象署）

記者陳俊宏／台北報導

「颮線」來了，台南以北14縣市「大雨特報」，桃園市、新竹縣「大雷雨警報」，慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風。

中央氣象署今天清晨近5時發布「大雨特報」，鋒面通過，易有短延時強降雨，今日台南以北有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方及落石；高屏地區及澎湖、金門亦有局部較大雨勢發生的機率，請注意。

[廣告]請繼續往下閱讀...

►大雨特報

基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市

氣象署4時58分也對桃園市、新竹縣發布「大雷雨即時訊息」，持續時間至6時，請慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

►大雷雨示警區域

桃園市：中壢區、楊梅區、蘆竹區、大園區、新屋區、觀音區

新竹縣：竹北市、新埔鎮、湖口鄉、新豐鄉

氣象專家吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今天清晨紅外線雲圖顯示，西北部近海對流雲系逼近中，伴隨線狀對流回波及閃電，屬中尺度系統的「颮線」。

▼桃竹大雷雨來襲。（圖／氣象署）

▼今晨0時至5時累積雨量圖。（圖／氣象署）



▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

