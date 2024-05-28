今全台有雨　下波再變大時間曝

▲最新雷達回波圖。（圖／氣象署）



記者陳俊宏／台北報導

今日全台有雨，本周兩波鋒面接力影響！中央氣象署預報員張承傳表示，今天上半天雨勢最明顯；周五另一鋒面接近，降雨再增多，周六、周日鋒面影響，各地有些短暫陣雨或雷雨，降雨和今天類似。

►豪雨特報

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新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市

►大雨特報

基隆市、台北市、新北市、桃園市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣

▼今晨0時至7時半累積雨量圖。（圖／氣象署）

氣象署發布豪大雨特報，鋒面通過，易有短延時強降雨，今新竹縣、新竹市、苗栗縣及台中市有局部大雨或豪雨，西半部地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防積水。

張承傳接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天鋒面通過，各地有短暫陣雨或雷雨，以上半天雨勢最明顯，西半部有大雨或局部豪雨機率，午後雨勢趨緩，北部晚起轉為多雲天氣，其他地區降雨也較局部。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

張承傳說，今天東北季風增強，北部轉涼，中午溫度23-25度，晚上降到21-22度；其他地區影響較小，高溫仍有30度，晚間低溫23-25度。

張承傳表示，周三鋒面南移到巴士海峽，中南部、東南部有局部短暫陣雨或雷雨，午後雨勢較大，其他地區多雲，午後有局部短暫陣雨；周四鋒面逐漸北移，中南部有短暫陣雨或雷雨，其他地區偏午後雷陣雨。

張承傳提到，周五另一鋒面接近，降雨再增多，西半部、東北部有短暫陣雨或雷雨，午後雨勢較大；周六、周日鋒面影響，各地有些短暫陣雨或雷雨，降雨和今天類似，有較大雨勢；下周一鋒面南移到巴士海峽，南部、花東較易下雨，其他地區有午後雷陣雨。