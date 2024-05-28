快訊／豪雨擴大4縣市！　12縣市大雨

▲今晨開始大雷雨狂炸。（圖／氣象署）

記者陳俊宏／台北報導

豪雨擴大4縣市！中央氣象署表示，鋒面通過，易有短延時強降雨，今新竹縣、新竹市、苗栗縣及台中市有局部大雨或豪雨，西半部地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防積水。

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新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市

►大雨特報

基隆市、台北市、新北市、桃園市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣

▲▼最新天氣圖。（圖／氣象署）

