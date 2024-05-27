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自然醒慢活祭感受臺東療癒力　照顧自己身體與心靈

▲自然醒慢活祭感受臺東療癒力。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲自然醒慢活祭感受臺東療癒力。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／臺東報導

臺東縣政府推出的自然醒慢活祭，25、26日在臺東聖母健康農莊迎來了以「喜悅之光」為主題的療癒工作坊，吸引了眾多身心靈愛好者參加。活動不僅分享了療癒飲食和身體結構調整的力量，更讓大家感受到臺東這片土地所帶來的自然療癒力。

25日下午，澳大利亞自由畫家及療癒飲食實踐者Mago Lee在樂活教室帶來了「彩虹×療癒的飲食」講座，分享自己因親人生病而開始探索身心健康之道的經歷，並詳細介紹了她七年來實踐療癒飲食的方法。參加者們在品嚐新鮮彩虹蔬果汁和健康美食的同時，學習到如何通過飲食來達到身心的平衡與健康。

緊接著26日吳長泰老師在運動館帶來了「打開身心的結，找回快樂的你」工作坊，參加者們通過螺旋舞、結構調整、靜坐與呼吸等多種運動方式，體驗到了深層的自我療癒，吳老師以其超過20年的豐富教學經驗，引導大家通過「反轉」、「共振」及「拉伸停留」等運動，進行身體結構的自我修正。

臺東縣政府社會處表示，這兩天的活動不僅讓參加者們獲得了寶貴的健康知識和實踐經驗，更讓他們感受到臺東這片土地所蘊含的自然療癒力。學員表示：「Mago Lee的彩虹療癒飲食的工作坊帶給我們健康飲食觀念和靜心，感受到滿滿的溫暖與喜悅」、「吳長泰老師帶領我們通過感謝與舞動，輕鬆打開身心的結，找回內在的快樂」。來到臺東，感受山水美景和清新空氣，讓來自全台各地的參加者在活動過程中都能夠更好地放鬆身心，感受到大地的撫慰，此次不僅是一次身心靈的洗禮，更是一場與自己和諧共處的美好體驗。

社會處指出，大家將所學知識和方法應用到日常生活中，除了為自己的生活注入更多的活力和健康，也能學會如何用正確的方式照顧自己的身體與心靈，未來自然醒慢活祭還有許多活動，帶給大家更多的健康與喜悅，一起讓臺東的療癒力量發光發熱，相關報名及活動資訊請關注自然醒慢活祭臉書和官網，或洽產業媒合平台。

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