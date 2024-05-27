廢農藥空瓶別亂丟　邀請農民自備容器兌換環保清潔劑

▲自備容器兌換環保清潔劑。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／臺東報導

為倡導「三沖三洗」正確的廢農藥容器回收方式，臺東縣政府與關山、海端、池上、鹿野及東河等鄉鎮公所首次合作，於29日起試辦5場次「廢農藥瓶回收環保清潔劑補充兌換站」宣導活動，當日只要攜帶10瓶廢農藥瓶，即可在現場選擇補充環保洗衣精或者環保洗碗精500g，每人當天最多可以補充1000cc環保清潔劑，各場次詳細資訊以及兌換須知可至「臺東縣環境保護局」FB粉絲專頁查看，歡迎「自備容器」來參與，經濟實惠又能做環保。

臺東縣政府表示，農業與觀光是臺東的重要基礎，也是溫飽臺東的重要產業，期盼縣民朋友一同響應妥善回收農業廢棄物，用行動守護所立足的淨土，齊心落實源頭減量、資源循環好習慣。此次「廢農藥瓶宣導兌換活動」以SDG12責任消費與生產作為出發點，透過走入鄉鎮攜手公所，將正確的資源回收步驟傳遞給民眾，提升縣民的環保共識，以行動守護臺東藍。

臺東縣環保局指出，為加強宣導農藥瓶妥善回收觀念，避免因錯誤回收方式讓剩餘的農藥造成清潔隊員或民眾的健康權益受損，環保局試辦5場次專案宣導活動，分別是5月29日下午2點至4點於關山鎮公所、30日上午9點至12點於海端鄉加拿村活動中心、6月2日上午8點至12點於池上大坡池廣場、4日上午9點至12點於鹿野鄉瑞豐社區發展協會以及6日下午2點至4點於東河鄉公所，舉行「廢農藥瓶回收環保清潔劑補充兌換站」宣導活動，加強廢農藥容器應三沖三洗再回收觀念。

環保局進一步說明，臺東農產豐饒，透過正確使用農藥能有效增加農作物收益，減少雜草及病蟲害對農作物的衝擊，亦具有降低生產成本等優點，但使用完畢的農藥空瓶若隨意棄置將造成土壤跟水源污染。因此廢農藥空瓶回收前應確實將容器內殘留的農藥清洗，清洗後液體可收集置放在噴灑器內充份利用，洗淨後瓶罐要將瓶蓋蓋好，交付給當時所購買的農藥行或交由清潔隊資源回收車。友善環境不分你我，環保局呼籲民眾務必將使用過的廢農藥瓶與其它容器分開回收，小小的動作就可以保護環境，好山好水的臺東需要大家共同努力來維護。