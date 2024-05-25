不甩國際法院！以色列「照轟拉法」　加薩居民吐心聲：不會停止

▲5月7日，以色列空襲拉法（Rafah）與埃及附近的建築物。（資料照／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

聯合國最高法院國際法院（ICJ）24日下令以色列「立即停止」在拉法（Rafah）的軍事進攻，但以色列仍於25日上午轟炸加薩走廊，拉法也在攻擊範圍之內。巴勒斯坦居民接受外媒採訪時坦言，他們認為戰火不會止歇。

國際法院總部位於荷蘭海牙，其命令具有法律約束力，但缺乏直接執行機制。該機構下令以色列「立即停止在拉法的軍事進攻與其他任何行動」，因為這可能對巴勒斯坦人造成部分或全面物理破壞的生活條件，也必須讓埃及與加薩之間的拉法過境點保持開放，同時允許聯合國授權調查員「不受阻礙地進入」加薩，調查種族滅絕（genocide）指控。

▲迪爾巴拉一座清真寺24日遭到轟炸，以及巴勒斯坦平民排隊取水的畫面。（圖／達志影像／美聯社）

但據《衛報》報導，以色列沒有任何改變行動的跡象，不僅於25日上午空襲加薩走廊，以色列國防軍（IDF）還與哈瑪斯武裝部隊發生激烈戰鬥。《法新社》團隊及巴勒斯坦目擊者也指出，以色列空襲目標包括拉法與加薩中部城市迪爾巴拉（Deir al-Balah）。

婦女烏姆（Oum Mohammad al-Ashqa）從加薩市（Gaza City）流浪到迪爾巴拉，「我們希望法院的決定能對以色列施壓，結束這場滅絕戰爭，因為這裡一無所有了。」穆罕默德（Mohammed Saleh）卻悲觀表示，「以色列是一個自認為凌駕於法律之上的國家」，因此唯有透過武力，才能停止當地的槍戰和烽火。

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