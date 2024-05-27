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端午連假到梨山谷關避暑　特約旅宿高鐵免費接駁

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲端午連假，參山國家公園管理處特別推薦梨山賞魯冰花、到谷關泡湯吃五葉松冰棒。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）。

記者李陳信得／台中報導

在15天就是一年一度的端午假期，今年交通部觀光署參山國家風景區管理處特別推薦到梨山、谷關好玩又划算。參山處表示，梨山、谷關對外道路暢通、天氣涼爽，到梨山賞魯冰花或到谷關泡湯健行都很適合，加上觀光署推出「在地有腳」免費接駁服務，只要事先與梨山、谷關地區特約旅宿飯店業者預約，即由台中高鐵站出發的來回接駁服務，省去開車上山的問題。▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

參山處長曹忠猷說，前陣子的地震造成民眾的預期心理不敢上山，目前餘震已少，且道路暢通歡迎遊客全家到梨山谷關過端午連假，且梨山地區旅宿業包括梨山賓館、武陵賓館、屋頂上的天空，以及谷關的惠來谷關溫泉會館、神木谷假期大飯店、私房雨露民宿等等，都有申請觀光署「在地有腳」免費接駁服務，只要事先與業者預約，即可享有免費由台中高鐵站出發的來回接駁服務，可以輕鬆上山遊玩。▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

參山處表示，端午節通常天氣悶熱，民眾可以選擇到全台夏天最佳避暑聖地的梨山、谷關旅遊；梨山地區有楓之谷、福壽山及武陵兩大農場、希利克步道、攬勝樓及天池等知名旅遊景點，民眾夏天不用出國就能享受舒爽的氣候。谷關以及鄰近的八仙山森林遊樂區，擁有高山的涼爽空氣以及山林芬多精，相當適合上山避暑渡假。在端午節當天，全家可以到八仙山森林遊樂區入口處裝取「午時山泉水」，再到谷關品嚐特有的五葉松汁及五葉松冰棒，讓這趟旅行收獲滿滿！▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

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