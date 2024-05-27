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台灣上空「閃電密集」！午後雷雨彈開轟　雨區擴大時間曝

▲▼天氣配圖。大雨特報。豪雨特報。（示意圖／記者李毓康攝）

▲今天台灣受到西南風影響，要注意午後雷陣雨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

中央氣象署指出，西南風影響，今（27日）注意午後雷陣雨，北部、東北部有大雨或局部豪雨，目前台灣上空雲系偏多，閃電密集，嘉義與台南下雨明顯，周四降雨範圍擴大，且有局部較大雨勢，周六、日又有鋒面，西半部及東北部地區將有大雷雨或局部大雨出現。

氣象署預報員林秉煜說，今天台灣受到西南風影響，要注意午後雷陣雨，在北部、東北部及中南部山區帶來大雨或局部豪雨，鋒面持續往南壓，到周三壓到台灣南端陸地甚至巴士海峽，降雨範圍稍微縮小。

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他還說，周四在西側華南一帶還是有鋒面影響，給南邊帶來水氣，所以周四下雨範圍逐漸增多，周五又有一道鋒面接近加上西南風影響，周六、周日天氣不穩定。

▲▼未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

林秉煜提到，台灣上空有比較厚實雲系，東側海面閃電密集，嘉義與台南交界有雲系移入，造成明顯下雨，氣象署上午針對嘉義以南發布大雨特報，注意短延時強降雨。東側海面有閃電在發展，隨著對流移進，午後有雷陣雨發生，閃電分布在台灣各地，也要注意雷擊現象。

降雨方面，林秉煜表示，今午後北台灣、東側跟中南部山區，易有局部大雨或豪雨，目前雖沒下雨，午後有局部大雷雨。明天清晨到上班這段時間，隨著鋒面往南壓，西半部跟東北部下雨明顯，特別是西半部有大雨或局部豪雨，明晚才會趨緩。

▲▼一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

他表示，周三鋒面南壓到南端陸地，因此強降雨在南端陸地，中南部山區午後有局部較大雨勢。周四華南一道鋒面帶來偏南風，降雨範圍擴大，且有局部雨勢較大，周五西南風影響明顯，午後有局部較大雨勢，周六、日鋒面影響，西半部、東北部有大雷雨或局部大雨出現。

溫度方面，林秉煜指出，受到西南風影響，溫度相對悶熱，明天北邊帶來涼冷空氣，北台灣溫度下降1到2度，周三持續降溫，周四白天溫度回升，但周六、日鋒面再來，溫度又會下降。

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