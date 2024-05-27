以色列空襲拉法難民中心！　至少35人死亡、數十人受傷

▲以色列27日朝拉法巴卡薩特（Barkasat）流離失所者收容中心發動空襲。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

加薩衛生部27日清晨表示，以色列對加薩最南端的拉法市展開空襲，導致一處隸屬於聯合國的避難收容中心35人死亡、數十人受傷，大部分受害者為婦女和孩童。以色列發動攻擊前數小時，哈瑪斯武裝支翼「卡薩姆旅」（al-Qassam Brigades）才對以色列首都特拉維夫發射多枚火箭彈。

綜合外媒報導，哈瑪斯（Hamas）政府媒體辦公室在聲明中指責以色列在拉法省西北部犯下「可怕的大屠殺」，聲稱以軍針對聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）的巴卡薩特（Barkasat）流離失所者收容中心進行了「蓄意密集轟炸」，造成35人喪生，數十人受傷，當中包括許多兒童和女性。

▲以色列空襲造成35人死亡。（圖／路透）



以色列軍方證實27日向拉法發動空襲，目標是當地哈瑪斯高級成員所在的一個設施，「不久之前，（以軍）對哈瑪斯在拉法的一個院落進行空襲，影響深遠的哈瑪斯恐怖分子在當地行動。」

目前約有10萬名流離失所者住在巴卡薩特收容中心，巴勒斯坦紅新月會（ Palestinian Red Crescent Society）發言人表示，該地點先前被以色列指定為「人道主義區」，且並非以色列軍方本月初下令撤離的地區，隨著救援行動繼續，死傷人數有可能會增加。

紅十字國際委員會（ICRC）表示，其野戰醫院正在收治大量傷患，許多傷者需要治療外傷和燒燙傷，當地其他醫院也接收了大量患者。