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金門綠營黨部改選爆衝突　參選人嗆「球員兼裁判」！罕見延後開票

▲▼民進黨金門黨部改選罕見爆衝突，參選人批選舉不公「球員兼裁判」。（圖／記者林名揚翻攝）

▲民進黨金門黨部改選罕見爆衝突，參選人批選舉不公「球員兼裁判」。（圖／記者林名揚翻攝）

記者賴文萱、林名揚／金門報導

民進黨金門縣黨部26日舉行縣黨部主委等黨職人員選舉，罕見出現延後開票情形；全國黨代表候選人翁明志開票時進入票所直指「候選人擔任選務人員」是「球員兼裁判」，當場要求暫停開票並與現場開票人員爆發衝突。縣黨部向中央黨部請示後，以黨章並無禁止的規定，才於事端發生半小時後重啟票匭，繼續開票。

金門縣黨部表示，本次選舉共有527名符合資格的選舉人，最終有264名黨員到場投票，投票率為50％。其中黨部主委候選人有現任蔡其雍與蔡建偉，分別拿到225票與37票；全國黨代表則由現任全代曾育淵以203票贏過得到58票的翁明志勝出。開票結果，現任縣黨部主委蔡其雍、現任全國黨代表曾育淵成功連任，縣黨代表16人同額競選。

▲▼民進黨金門黨部改選罕見爆衝突，參選人批選舉不公「球員兼裁判」。（圖／記者林名揚翻攝）

▲全國黨代表候選人翁明志開票時進入票所直指「候選人擔任選務人員」是「球員兼裁判」。（圖／記者林名揚翻攝）

金門向來是藍營鐵板，成立於2000年的民進黨金門縣黨部，選情向來單純，身為地區最資深的民進黨黨員，也是縣黨部創黨主委的翁明志，歷經多次黨部改革，竟看不下縣黨部選舉不公，怒批黨職候選人兼任選務工作，球員兼裁判涉嫌黑箱作業。對於縣黨部沈淪至此，他在臉書寫下「痛心疾首」大字。

翁明志與曾任縣黨部8年執委、2年評委的縣黨部主委候選人蔡建偉、前黨籍金湖鎮代表洪海水等人，於開票時前往設在縣黨部的開票中心表達最嚴正的抗議。

蔡建偉說，小英總統上1屆參選時，縣黨部都可以派出80名監票人員，「每1位都符合資格」，當時可以，為什麼現在1個簡單的黨部改選做不到？

翁明志表示，黨部解釋黨章沒有這樣限制，「當然這樣解釋我個人蠻奇怪，利益迴避、選舉中立是普世原則，也是國內大小選舉應遵守的規定」，嘲諷「民主進步黨自詡民主進步卻選舉不公狀況」，表示他個人非常遺憾，如果認為選舉結果被選舉不公影響，會依程序向中央黨部提出選舉無效之訴。

▲▼民進黨金門黨部改選罕見爆衝突，參選人批選舉不公「球員兼裁判」。（圖／記者林名揚翻攝）

▲全國黨代表候選人翁明志開票時進入票所直指「候選人擔任選務人員」是「球員兼裁判」。（圖／記者林名揚翻攝）

蔡建偉說，金門是民進黨的艱困選區，但「我們的標準比中央高」，20幾年來都是這樣，即使是艱困選區，也不能被人家看不起，候選人怎麼可以兼任選務人員？以前還這麼天真的以為，這是理所當然的。他向對手喊話「本來可以贏得很漂亮的，何必要弄成這樣？」

縣黨部執行長游騰弘面對翁、蔡候選人的質疑，當下宣布暫時封存票匭，同步向黨中央請示；中央黨部組織推廣部副主任劉厚承透過手機回應說，「黨內規章沒有任何一條有說明，候選人不得擔任選務人員」，要求縣黨部按照程序繼續開票，才化解這場紛爭，不過，也讓向來單純的縣黨部改選，罕見出現延後半小時開票的紀錄。

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