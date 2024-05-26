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民進黨苗栗黨部主委改選傳賄選　陳光軒指控當選人陳詩弦涉買票

▲▼ 民進黨苗栗縣黨部主委改選，陳詩弦高票過關，對手指控他買票遭陳否認。（圖／翻攝陳詩弦臉書）

▲ 民進黨苗栗縣黨部主委改選，跟前總統蔡英文友好的陳詩弦（左）高票過關，對手指控他買票遭陳否認。（圖／翻攝陳詩弦臉書）

記者楊永盛／苗栗報導

民進黨苗栗縣黨部今天改選主任委員，立委沈發惠苗栗辦公室主任陳詩弦、苗栗縣議員陳光軒兩人對壘，下午開票結果陳詩弦1014票大幅領先陳光軒704票，如無意外應由陳詩弦當選主委。不過，陳光軒傍晚透過臉書PO文，強調無法接受選舉結果，指控對手抹黑、有代繳黨費等「買票行為」；陳詩弦強調此為不實指控，對此表示感慨，呼籲團結向前為苗栗。

苗栗縣黨部主委李貴富連任2屆任滿即將卸任，縣議員陳光軒、立委沈發惠辦公室主任陳詩弦捉對廝殺，引發地方政壇關注。

▲▼ 民進黨苗栗縣黨部主委改選，陳詩弦高票過關，對手指控他買票遭陳否認。（圖／翻攝陳詩弦臉書）

▲民進黨苗栗縣黨部主委改選，陳詩弦高票過關，對手指控他買票遭陳否認。（圖／翻攝陳詩弦臉書）

陳詩弦曾是行政院中部聯合服務中心執行長徐定禎、在頭份市長任內的特別助理，當選過1屆頭份市民代表，目前是新潮流派系立委沈發惠苗栗辦公室主任。陳光軒早年是駐日代表謝長廷的子弟兵、被歸類為福利國連線，他已連任3屆縣議員，並擔任過議會民進黨黨團總召。

▼ 民進黨苗栗縣黨部主委改選，陳詩弦高票過關，對手陳光軒（下）指控他買票遭陳否認。（圖／記者楊永盛攝）

▲▼ 民進黨苗栗縣黨部主委改選，陳詩弦高票過關，對手指控他買票遭陳否認。（圖／翻攝陳詩弦臉書）

針對投票結果敗選，陳光軒在臉書PO文指出：「主委選舉結果已經出來了，結果大敗！我要在此鄭重宣佈，我沒有辦法接受這樣的結果，因為這場選舉充滿了太多的不公，陳詩弦同志在過程中無所不用其極對我參選動機做抹黑，甚至出現代繳黨費的買票行為，雖然我已多次透過公開的平台唾棄這種行為，但仍然無法阻止他做出有違黨紀的行為！」

▲▼陳光軒指控當選人陳詩弦涉嫌代繳黨費買票。（圖／翻攝陳光軒臉書）

▲陳光軒指控當選人陳詩弦涉嫌代繳黨費買票。（圖／翻攝陳光軒臉書）

陳光軒表示，會開始逐步公布所有買票、養人頭黨員的證據，依照黨紀的規定，代繳人頭黨員應受黨紀之處分，也請陳詩弦先生自重，不要任意踐踏民主政治好不容易累積的一點點成果！

▲▼ 民進黨苗栗縣黨部主委改選，陳詩弦高票過關，對手指控他買票遭陳否認。（圖／翻攝陳詩弦臉書）

▲▼ 民進黨苗栗縣黨部主委改選，陳詩弦高票過關，對手指控他買票遭陳否認。（圖／翻攝陳詩弦臉書）

▲民進黨苗栗縣黨部主委改選，陳詩弦高票過關，對手指控他買票遭陳否認。（圖／記者楊永盛翻攝）

針對此，陳詩弦回應是不實指控，強調選舉過程互有競爭，但選舉已經結束，而且這是黨內的事務，卻被如此指控，他感到很感慨，呼籲團結向前走，一起為苗栗、重新出發。至於是否對陳光軒做出法律回應，陳詩弦則未回應。

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