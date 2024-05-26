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民進黨台南市黨部選舉　新潮流系郭國文當選市黨部新任主委

▲身兼民進黨主席的總統賴清德上午10時許，由台南市長黃偉哲、台南市黨部主委潘新傳、立委林俊憲、郭國文、陳亭妃及地方黨公職陪同下，前往台南市南區南都里活動中心投票所完成投票。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲身兼民進黨主席的總統賴清德上午10時許，由台南市長黃偉哲、台南市黨部主委潘新傳、立委林俊憲、郭國文、陳亭妃及地方黨公職陪同下，前往台南市南區南都里活動中心投票所完成投票。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

民進黨26日辦理全國黨代表暨地方主委選舉黨員投票，身兼民進黨主席的總統賴清德上午10時許，由台南市長黃偉哲、台南市黨部主委潘新傳、立委林俊憲、郭國文、陳亭妃及地方黨公職陪同下，前往台南市南區南都里活動中心投票所完成投票。

▲身兼民進黨主席的總統賴清德上午10時許，由台南市長黃偉哲、台南市黨部主委潘新傳、立委林俊憲、郭國文、陳亭妃及地方黨公職陪同下，前往台南市南區南都里活動中心投票所完成投票。（圖／記者林東良翻攝，下同）

賴清德表示，今天是民進黨舉行黨代表以及地方黨職的選舉，他回到台南，善盡黨員的責任，投下寶貴的一票。他說，敬請全國的黨員同志也要踴躍投票，選出優秀的人才，為國家承擔責任。

▲身兼民進黨主席的總統賴清德上午10時許，由台南市長黃偉哲、台南市黨部主委潘新傳、立委林俊憲、郭國文、陳亭妃及地方黨公職陪同下，前往台南市南區南都里活動中心投票所完成投票。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此次民進黨台南市黨部主委選舉有兩人競爭，最終由新潮流系所支持的新潮流系郭國文立委（得票數13499），26日晚間確定以6926票差距擊敗湧言會推出的陳金鐘（得票數6573），另外也產生新任全國黨代表42席，市黨代表63席。

▲身兼民進黨主席的總統賴清德上午10時許，由台南市長黃偉哲、台南市黨部主委潘新傳、立委林俊憲、郭國文、陳亭妃及地方黨公職陪同下，前往台南市南區南都里活動中心投票所完成投票。（圖／記者林東良翻攝，下同）

本次矚目的台南市黨部主委改選，因現任主委潘新傳任期將屆滿，形成雙雄爭霸的情形，潘新傳表示，今日黨職選舉，雖整日飄著細雨但尚有總投票率67.2％，有些投票所投票率更高達近8成，顯示黨員相當重視這一次的黨職選舉，有效提升民進黨員榮譽感，也感謝各投開票所選務人員整日的辛勞。

▲身兼民進黨主席的總統賴清德上午10時許，由台南市長黃偉哲、台南市黨部主委潘新傳、立委林俊憲、郭國文、陳亭妃及地方黨公職陪同下，前往台南市南區南都里活動中心投票所完成投票。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲民進黨台南市黨部主委選舉有兩人競爭，最終由新潮流系所支持的新潮流系郭國文立委距擊敗湧言會推出的陳金鐘，奪得市黨部主委一職。

民進黨市黨部執行長張孟暉表示，台南市今天共開設11個投開票所，選舉過程平和、順利，各投開票所未發現重大違反投票行為情事，下午4時投票結束後進行開票作業，在晚間11時左右將各項選票開完；另外27日至29日將辦理市黨部第8屆執行委員及評議委員領表、登記，請有志下屆市黨部運作的黨員同志前往台南市黨部、新營辦公室辦理登記。

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