新竹晴空匯2勇消殉職！家裡全是煙…13F住戶曝慘況：躲陽台到天亮

記者黃彥傑、莊智勝／新竹報導

新竹市東區慈雲路「豐邑晴空匯」社區大樓26日深夜傳出火警，造成上百名住戶受困、以及2名勇消李詠真、周立鑫不幸殉職。據了解，大樓內部因線路燒毀，導致排煙設備無法作用，因此內部濃煙密布；幸運脫困的住戶說，昨夜約10點多發生火警，隨後凌晨大樓全部沒電，室內全是濃煙，一家人徹夜瑟縮在陽台等待救援。

▲新竹市社區大樓火警2勇消殉職，13樓住戶一家人徹夜待在陽台等待救援。（圖／記者黃彥傑翻攝）

該名女住戶表示自己住在該棟社區13樓，昨夜10時許發生火警、凌晨4時左右就全部停電，內部濃煙相當驚人，尤其26樓、27樓濃煙很大；女住戶說，濃煙似乎是從走道瀰漫進室內，家裡也全被煙霧燻得焦黑，裝潢全毀，家裡全是濃煙，她與丈夫和2個孩子、一家4口整個晚上都待在陽台上等待救援，直到天亮才幸運獲救脫困，目前大樓內部仍有多名住戶受困。

新竹市警消26日深夜10時55分接獲通報，該棟大樓為管道間電纜線起火燃燒，導致排煙設備無法作用，因此產生大量濃煙；灑水系統雖有啟動，但無法直接對起火點滅火。消防局金山分隊2名同仁李詠真、周立鑫到場後英勇協助20餘名住戶疏散，因現場大樓停電，並傳出有住戶仍在建築內，2人再次入室執行人命搜索任務時，疑因氣瓶耗盡倒臥現場梯間，經同仁救出後分別送往台大醫院及馬偕醫院急救，2人於1時46分及55分許分別宣告急救無效，英勇殉職。