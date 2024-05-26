退休阿姨1年砸445萬網購「只買不拆」　飄腐臭味還躺在上面睡覺

▲退休阿姨1年網購破4百萬，「只買不拆」家裡堆成快遞站。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

上海市1名65歲獨居阿姨去年從市區搬到了嘉定融僑星譽小區，這1年間，阿姨喜歡成箱地購買物品，網購開銷已經超過人民幣100萬（約新台幣445萬元），甚至還有部分是價值不菲的奢侈品，包括黃金珠寶、收藏品、保健品等，並非生活必需品。由於每天瘋狂網購，家中快遞堆積如山，而且都不拆。

綜合陸媒報導，阿姨的家中被快遞堆滿，部分生鮮食品早就腐爛發臭，就連晚上睡覺也只是躺在快遞箱上瞇一會，每天只能喝粥應付。據了解，阿姨的女兒定居國外，親戚間也不來往。鄰居們既為老人的身心狀態擔心，也為自己受到潛在的消防安全隱患而擔憂。

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物業多次上門與老人溝通，希望能把快遞清理乾淨。但阿姨並不配合，而這些快遞都是阿姨的個人財產，未經授權，物業也無權處置。此前，社區已招募人手幫老人拆分快遞，其中包括許多熱心鄰居，一共36個人左右的隊伍上門為阿姨做快遞整理。

大家首先處理了易腐爛的食品，「快遞盒上的水都往下滴，快遞盒打開的時候，很多蟑螂都爬出來。」社區籌建組負責人邱英芳表示，120個整理箱全部用完了，由於阿姨囤積的快遞實在太多，才完成了三分之一的整理任務。

現在，這位獨居阿姨家的大門已能全部打開，原先堆至天花板的快遞已被規整分類放置於兩側，屋內一條通道被整理出來，通風情況也大有好轉。外面的樓道乾淨不少，氣味也大有改善。工作人員透露，由於購買了太多，目前阿姨只剩下幾百元，工作人員曾委婉說可以幫忙在二手交易平台上售賣，但阿姨的意願並不高。

經溝通發現，阿姨也曾經是熱愛生活的人，年輕時曾考取某醫科大學護理專業的夜校畢業證，以及播音主持專業的證書。阿姨說，搬來嘉定前，自己曾是徐匯區某社區的舞蹈愛好者，之所以愛看直播、瘋狂網購，是因為以前的生活重心都在撫養女兒、經營家庭上，離異後搬來此地，才養成了消磨時間的習慣。

對此，有心理學專家分析，阿姨可能患有囤積障礙，她瘋狂購物的行為或許就是出於情感上的缺失。「任憑快遞箱子堆得再多，只要花點時間、花點力氣，總能被清理乾淨，但是阿姨內心的複雜情緒、心理障礙在短時間裡很難被治癒。」邱英芳表示。

目前，社區在嘗試聯繫她的女兒，社工一直上門溝通交流，給予關懷關注，希望她能打開心門、走出家門，到社區裡和其他阿姨一起參加社交活動。這次阿姨同意讓社區的志願者上門分拆、整理快遞，其實已經是向前邁開了一大步。

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