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麒麟潭魚形廣場、水上步道啟用　搭配南投星空季打造新旅遊亮點

▲麒麟潭水上步道結合南投星空季活動啟用。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲麒麟潭水上步道結合南投星空季活動啟用。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府辦理的112年度前瞻「魅力旅遊據點營造」獲交通部觀光局補助5000餘萬元，改善鹿谷鄉麒麟潭及小半天石馬公園周邊遊憩設施，麒麟潭水上步道日前啟用，除了同步辦理燈會麒麟藝術品移展揭幕，夜間更進行南投星空季主題晚會，吸引許多民眾共襄盛舉。

麒麟潭水上步道於8日舉行啟用剪綵儀式，縣長許淑華、交通部觀光局長張錫聰、縣議員游顥、縣府觀光處長陳志賢、計畫處長邱紹偉、南投縣旅館同業公會理事長李吉田、台灣民宿協會理事長彭成裕及許多觀光業者都到場；知名藝術家洪易象徵祥瑞的神獸藝術品「麒麟」同步移展揭幕，與麒麟潭水相映，呈現在地山水之美。

▲麒麟潭水上步道結合南投星空季活動啟用。（圖／南投縣政府提供）　

▲麒麟潭水上步道結合南投星空季活動啟用。（圖／南投縣政府提供）

縣府指出，鹿谷鄉是南投推展觀星旅遊的主要場域之一，麒麟潭也是適合夜觀天文的新興景點，湖光水色映照周邊山巒優美景色，夜間景致浪漫宜人，低光害的環境也能夠提供旅客優質的旅行體驗與觀星品質，因此向觀光局爭取補助新增設施：包括130公尺長的水上步道、魚形活動廣場、新闢200米步道鋪面以串聯環潭人行賞景兼自行車騎乘步道、夜間照明設施、植栽、500米安全欄杆以及2處親水平台、賞螢步道等。

▲麒麟潭水上步道結合南投星空季活動啟用。（圖／南投縣政府提供）

其中從空中俯視就像魚兒悠游在湖畔的魚形廣場及水上步道已完成，為麒麟潭景區營造更舒適的休憩環境及多功能表演空間，水上步道銜接廣場，讓遊客能從不同角度欣賞麒麟潭的美，並配合星空季活動開放遊客使用。

張錫聰指出，觀光局在前瞻建設經費中補助縣府5000萬元，目前執行進度已達91.5%，未來環潭步道串聯完成後，還可將旅遊動線延伸到下游的賞螢區，搭配夜間觀星，相信會是旅遊的新亮點；許淑華表示，後續工程將在2個月內完工，屆時民眾可透過環潭步道一覽麒麟潭的美景，另南投星空季繼清境國小首場晚會及鳶峰天文台剪綵啟用，第二場主題晚會也在麒麟潭舉行，歡迎全國民眾到鹿谷喝好茶、賞美景、看星星。

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